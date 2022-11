Video: le dieron una salvaje golpiza para robarle 300 pesos

Un hombre de 32 años fue salvajemente atacado por cinco jóvenes que intentaron robarle el celular y 300 pesos que traía en la billetera. La víctima recibió patadas y piñas y luego de la agresión terminó sobre el asfalto hasta ser ayudado por otros transeúntes.

El episodio se produjo el lunes a la mañana en la localidad bonaerense de Laferrere y quedó grabado por las cámaras de seguridad de la zona. Según la reconstrucción realizada, Diego Ortega entró a una casa de comidas rápidas a comprarse un café y, al salir, comenzó a caminar por la zona cuando fue sorprendido por asaltantes.

Uno de los atacantes se le acercó desde atrás, lo tomó del cuello y, segundos más tarde aparecieron otros cuatro sujetos. Entre los cinco delincuentes comenzaron a golpearlo con puños y patadas hasta que, antes de escaparse, uno de ellos le propinó una terrible patada en la cabeza que le hizo perder el conocimiento.

En diálogo con TN, las hermanas de Diego explicaron que su estado de salud es muy grave. "No puede hablar, no puede conjugar dos palabras porque se pierde. Si se sienta muy de golpe le empieza a doler la cabeza. Está todo desfigurado, no se puede ver al espejo porque dice que es un monstruo", explicaron.

Tras realizar la denuncia del hecho y con la información aportada por las cámaras de seguridad, uno de los agresores fue detenido. Se trata del sujeto que lo tomó del cuello y le pegó una patada en el piso. Al ser aprehendido, descubrieron que tenía la billetera de la víctima con todos los documentos y pertenencias.

En tanto, según la familia de Diego, el resto de los jóvenes prófugos tienen entre 9 y 14 años. “Cuando nos pasaron el video no pude ni terminar de verlo porque fue muy impresionante. A mi mamá le agarró una crisis de llanto. Me duele en el alma lo que le hicieron, es como si me hubieran pegado a mí”, finalizó una de las hermanas.