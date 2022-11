Junín: murió un niño y denuncian que no fue atendido correctamente

Este lunes se conoció que un niño de 4 años de edad falleció en Junín, al Este de Mendoza. El menor presentaba un cuadro respiratorio y la familia denunció en los medios de comunicación que no recibió la correcta atención por parte del centro de salud al que lo llevó.

"El martes lo llevé al médico y no me lo quisieron atender, me tuve que pelear con una doctora y una enfermera que no me lo querían atender porque no estaba anotado. Lo derivaron a San Martín. En el hospital me dijeron que tenía una gripe grande, fuerte, que le iban a doler las piernas y todo el cuerpo. Yo noté que no podía caminar", dijo la madre del niño en cuestión entre lágrimas a medios locales.

"Le pedí a un pediatra del centro de salud de Junín que lo internara, hacía dos días que no comía, solo tomaba sorbos de agua. Me dijeron que no hacía falta porque el virus se iba a ir con corticoides e ibuprofeno, pero eso no le hacía nada", agregó la madre.

"Le recetaron dipirona y un remedio para la alergia. A la mañana comió un poquito, a la tarde lo traje al centro de salud y no pudieron hacer nada. Mi bebé se murió porque no me lo quisieron atender", sostuvo la mujer.

#Urgenteu26abufe0fUN NIu00d1O DE 4 Au00d1OS, ORIUNDO DE LOS OTOYANES, PHILIPPS, FALLECIu00d3 HOY DE UN CUADRO SIMILAR AL DE TIZIANO QUE... Posted by Mega Noticias Mendoza on Saturday, November 19, 2022

Aún se aguarda por conocer la palabra del Ministerio de Salud y se espera que tras los resultados de la necropsia darán explicaciones con precisión sobre las causas de la muerte del menor de edad, al que aseguran haber asistido.