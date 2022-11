Habló el joven que atacó y desfiguró a otro por celos: "Me cegué"

Un joven de 19 años vive momentos de angustia luego de ser salvajemente agredido a botellazos por otro chico, de la misma edad, en el boliche Roca Bruja de Villa Tesei, ubicado en la localidad bonaerense de Hurlingham. El episodio se produjo en medio de un "ataque de celos".

Santiago Martínez (19) fue detenido durante la madrugada del domingo en la intersección de las calles Irigoyen y Azopardo en la mencionada localidad del conurbano bonaerense, acusado del delito de "homicidio agravado en grado de tentativa" contra Nicolás García, también de 19 años.

Según el testimonio de Nicolás García, testigos del hecho y hasta los chats del agresor, el ataque se habría ocasionado por que el joven agredido estaba conversando con la exnovia de Santiago Martínez mientras bailaban. Sin embargo, la situación se fue de control cuando Martínez vio la situación y decidió partirle, de manera sorpresiva, una botella de alcohol a García en la cara lo que le ocasionó la pérdida total de visión de su ojo izquierdo y una grave lesión en el pómulo.

Tras ese episodio, Nicolás debió ser operado en dos circunstancias y las mismas duraron más de cinco horas. Se trató de una para reconstruirle la cara y otra para trata de salvar su ojo.

Días más tarde la agresión se conocieron algunos mensajes de WhatsApp y audios sobre el episodio en donde se siente arrepentido, pero admite la violencia. "Se me hace el amigo y al rato se va a comer a mi ex. Está todo bien, pero no te la agarrés en frente mío. Toqué fondo, no se ni que hice. Me cegué".