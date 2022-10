Qué declaró el policía que disparó a quemarropa contra el camarógrafo de TyC Sports

El oficial principal Fernando Falcón, quien en la tarde del sábado fue detenido por pedido de la Justicia tras balear a un camarógrafo de TyC Sports, durante la noche del jueves en los incidentes en el partido entre Gimnasia y Esgrima La Plata y Boca Juniors, declaró ante las autoridades y dijo que no vio hacia dónde disparaba.

Siguiendo con su declaración en la Justicia, Falcón, añadió que los disparos con balas de goma los efectuó para evitar más incidentes en las periferias del estadio del Lobo platense.

Tras brindar la declaración, el policía, que fue apartado de la Policía bonaerense, podría quedar en libertad ya que el delito por el que se lo acusa (lesiones calificadas) es excarcelable y la Justicia no podría mantenerlo detenido.

Fernando Rivero, el camarógrafo de TyC Sports, declaró que Falcón "me vio y disparó".

"Yo estaba grabando la represión de la policía, estaban tirando muchos balazos de goma", agregó, y continuó: "Este muchacho que estaba reprimiento se dio vuelta, me vio y me tiró. Yo estaba al lado de él, casi a lado de él, a cinco metros, y me dobló del dolor".

El jueves por la noche, Gimnasia y Esgrima La Plata jugaba contra Boca Juniors en el estadio Juan Carmelo Zerillo por la 23ª fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

Cuando transcurrían cerca de 8 minutos comenzaron a escucharse detonaciones en el exterior del estadio y al poco tiempo una nube de gases lacrimógenos invadió el estadio desatando el caos, ya que los hinchas comenzaron a correr para todos lados buscando refugio.

En el medio de la represión policial en el Bosque, César "Lolo" Regueiro murió a causa de un paro cardiorrespiratorio. Otro hincha, aún internado, tiene muy comprometido su ojo izquierdo y podría perder la visión.

La 23ª fecha del fútbol argentino siguió con normalidad, con la salvedad de que en todos los encuentros se realizó un minuto de silencio por la muerte de Regueiro, quien el sábado recibió el último adiós de familiares, amigos e hinchas de Gimnasia y Esgrima La Plata.