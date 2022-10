Cinco heridos en un aparatoso choque en el barrio de Núñez

Cinco personas resultaron heridas esta mañana tras chocar un móvil policial y un auto particular, que terminó volcado, en el barrio porteño de Núñez, informaron fuentes policiales.



El siniestro ocurrió poco antes de las 8 en la esquina de la avenida Crisólogo Larralde y la calle Moldes, donde, por causas que se deben establecer, chocaron un móvil de la Policía de la Ciudad que se dirigía a una intervención en Zapiola y Juana Azurduy cuando embistió contra un auto Fiat.



En el vehículo particular viajaban una mujer y su hija, según informaron fuentes policiales.



El director del SAME, Alberto Crescenti, informó que tres ocupantes de ambos vehículos sufrieron politraumatismos de variedad intensidad, aunque sin riesgo de vida, y fueron trasladados a hospitales de la zona.



Los restantes fueron atendidos en el lugar del accidente.



Personal policial restringía esta mañana ambas arterias para facilitar el trabajo del personal de bomberos y la asistencia sanitaria.