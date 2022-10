Fue a denunciar a la pareja pero no se la tomaron: volvió y se suicidó

Tucumán se encuentra conmocionada luego de que una joven se dirigiera hasta la comisaría para denunciar por violencia de género a su pareja. Sin embargo, como no quisieron tomarle la denuncia porque "no estaba el oficial de turno", la mujer regresó a su casa y, por el miedo que tenía, se habría suicidado.

El hecho se produjo el domingo en la localidad de Trancas, en Tucumán. Cuando vecinos conocieron la noticia, se produjeron disturbios en la Municipalidad y en la casa del acusado.

“No entiendo por qué no hicieron nada. Ella fue a pedir ayuda a la comisaría de Trancas, pero no la escucharon. La corrieron. Desesperada y angustiada volvió a su casa y se ahorcó. No hay derecho a que hicieran eso", expresó el cuñado de la mujer a medios locales.

La joven fue identificada como Natalia Sosa, una joven de 30 años que trabajaba en una estación de servicio y era madre de dos chicos. "Estaba muy mal porque su pareja la había atacado. Contó que la tomó del cabello, la arrastró por la casa y que luego le destrozó el celular", agregó su cuñado.

En relación al intento fallido de denunciar a su pareja, el cuñado de la joven expresó que, "como no estaba el oficial de guardia", le explicaron que "no podían hacer nada y que regresara a la tarde". En ese contexto, la mujer les suplicó por ayuda, afirmándoles que el agresor estaba en la puerta del lugar esperando a que ella saliera, pero los policías no cambiaron su postura.

Por este motivo, la mujer volvió a su casa. "La noté como rendida, que no había nada que pudiera hacer", dijo su cuñado.

Según informaron sus familiares, el agresor es un productor importante en la zona. "Creo que ella nunca lo denunció porque lo amaba y aguantaba todo", expresaron. A su vez, contaron que las amigas de Noelia sabían que él le daba pastillas para dormir o la encerraba en el baño para no dejarla salir.

En medio del dolor, la familia y los amigos de la joven mantienen dudas con respecto a la muerte. “Nos avisaron de su muerte y fuimos corriendo hasta ahí. Estuvimos horas esperando y cuando llegaron los de criminalística, estuvieron cinco minutos y nos entregaron el cuerpo”.