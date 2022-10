Video: las insólitas excusas que dieron los famosos "banquineros" para no ser multados

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) compartió un video en el que mostraba los operativos realizados durante la última semana en la autopista Panamericana. Pese a que se detectó a varios vehículos circulando por la banquina, lo llamativo fueron las insólitas justificaciones que dieron. De todas maneras, se llevaron una multa a su casa.

Las imágenes difundidas el domingo se produjeron durante el operativo realizado la última semana. Los agentes motorizados de la Agencia de Seguridad Vial, dependiente del Ministerio de Transporte, detuvieron a varios vehículos que manejaban por la banquina, con la finalidad de adelantar al tránsito. En ese contexto, varias de las respuestas que recibieron fueron sorprendentes.

"¿Cuál es la emergencia que tiene?", le preguntaron los agentes a una de las personas. "Ya son y cincuenta y nueve y llego tarde al trabajo. Necesito llegar a tiempo. Así que, muchachos, estoy acá... ¿Qué va a hacer? Trabajo en la cancha de Boca y estaba llegando tarde", explicó un hombre.

Frente a esta situación, el empleado de la Agencia Nacional de Seguridad Vial le respondió: "Ahora aparte de llegar tarde, se va a llevar una multa". El conductor, indignado, le respondió: "¡Pero la puta madre! Tratá de no hacérmela, capo…". Finalmente, agente le dijo: "Y hubiese tratado de no hacer banquina, caballero".

Pero esta situación no fue la única que se visibilizó durante el video ya que otros conductores también se justificaron bajo insólitas excusas. Luego de compartir el video que cosechó una gran cantidad de "me gusta", el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano, indicó que "un dolor de garganta no es una emergencia para circular por la banquina".

"Estas son excusas propias de quienes no tienen ningún respeto por las reglas. La banquina no es un carril de circulación más y solo está permitido su uso en caso de emergencias. Todos se llevan la multa a casa", expresó Carignano en su cuenta de Twitter.

En sus redes sociales, el funcionario hizo referencia a una de las situaciones más increíbles, en la cual un conductor afirmó que usaba la banquina "porque en ese caso se sentía mal". Al ser consultado por su malestar, el dueño del auto dijo: "Tengo la voz tomada. Vengo del laburo. Hace unos días no iba porque tengo la voz tomada".

Cada persona que fue multada durante el operativo, ahora deberá pagar 25 mil pesos.