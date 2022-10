Juzgan a un exdiputado nacional por abuso: "Seguro nadie te besó así"

Este viernes comienza el juicio contra el exdiputado nacional e intendente de la localidad tucumana de Famaillá, José Orellana. El hombre fue acusado de abuso sexual en 2016.

La denuncia fue realizada por Agustina Poch, asesora por ese entonces de la diputada socialista Gabriela Troaino. Después de seis años de espera, la Justicia y la víctima buscan llegar a un veredicto eficaz tras el calvario que Poch relató que vivió en aquel año.

La declaración de Poch es contundente, ya que relató que el 11 de noviembre de 2016 fue a la oficina de Orellana para informarle que había gente que quería verlo en la puerta. Segundos después el entonces diputado abusó sexualmente de ella: en la denuncia consta que hubo manoseos, acercamientos corporales, comentarios y besos que ella no consintió.

Además, la víctima relató que, mientras eso sucedía, el diputado le hacía preguntas obscenas: "Seguro que nadie te besó así, ¿No?". Poch logró soltarse y mientras se retiraba angustiada le dijo: "No, claramente no".

Inmediatamente, Poch llamó a la diputada Troiano para contarle lo que había pasado: "Yo estaba de viaje, la llamé por teléfono y me la encontré llorando, encerrada, desesperada. Le dije que se vaya de ahí y que busque a alguien que la acompañe porque era viernes y en general en la cámara los días viernes no hay mucha gente", contó.

Días después del abuso, el actual intendente tucumano le envió un mensaje de WhatsApp en donde le pedía que no hiciera la denuncia en su contra: "Lo único que te pido si es cierto que hay denuncia, que no me perjudiques porque yo tengo familia y en mi cargo complica todo. Gracias de corazón". A pesar de su "miedo" por lo que podría llegar a pasar con la denuncia, Orellana finalizó sin problemas su cargo en la banca de diputados por el Frente para la Victoria y en 2019 fue elegido como intendente de Famaillá.

En primera instancia el acusado fue sobreseído pero en 2020 la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional ordenó su procesamiento por considerarlo "autor penalmente responsable del delito de abuso sexual".

El juicio está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 28, conformado por los jueces Carlos Mariano Chediek, Carlos Alberto Rengel Mirat, y Federico Marcelo Salvá. Se estima que el debate dure entre cuatro y cinco audiencias ya que hay 12 testigos que declararán, entre ellos la diputada Troiano.