Triple crimen en Rosario: "No era una fiesta inocente, era una película de El Padrino"

El secretario de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Jorge Bortolozzi, consideró este lunes que la fiesta de casamiento tras la cual fueron asesinadas una pareja y su beba de un año medio no era un evento "inocente" sino algo similar a "una película de El Padrino". En la misma asistieron al menos cuatro personas condenadas por narcotráfico en libertad condicional.

"No es solamente una cuestión de quienes se dedican a traficar. El corazón de todo este entramado es el lavado de activos, la obtención de recursos económicos de manera ilícita y después la inversión. Para eso hay mucha gente que no va a esas fiestas, que tiene otra pertenencia social, económica, educativa y son los que realmente están detrás de todos estos crímenes”, agregó el funcionario en declaraciones a la emisora rosarina LT8.

"La obscenidad que hemos visto nos demuestra el poder económico y la impunidad de estos grupos. Era una típica fiesta mafiosa, teniendo en cuenta la nómina de los invitados, el despliegue, la movilidad. Esto no era una fiesta inocente, era la película de El padrino", agregó.

Bortolozzi subrayó que lo ocurrido "fue una radiografía de la debilidad que tenemos con los delincuentes". "No hay ninguna duda de que esto no puede repetirse. El rol del Estado tiene que ser diferente, sino de entrada perdemos la guerra. Estamos siempre corriendo detrás de los acontecimientos”, expresó. Además, pidió más colaboración entre la Justicia Federal y la Justicia provincial, ya que esas personas "no debían estar en libertad”.

El crimen

El hecho ocurrió la madrugada del pasado sábado 29 de enero cuando un hombre y su beba de un año y medio fueron asesinados al ser atacados a tiros por presuntos sicarios desde una camioneta luego de concurrir a una fiesta de casamiento en la localidad santafesina de Ibarlucea, departamento Rosario. En tanto, la madre y esposa de las víctimas fue hallada poco después calcinada adentro de su auto en un camino rural.

Fuentes judiciales y policiales informaron que todo sucedió cuando la pareja y la pequeña hija salieron de un salón de eventos llamado "Campos de Ibarlucea", tras participar de un casamiento. Mientras circulaban por la ruta nacional 34S en sentido a Rosario en un automóvil marca Audi, la familia fue atacada a balazos desde una camioneta Amarok por presuntos sicarios, que tras disparar, escaparon.

El conductor y su hija resultaron heridos y alcanzaron a regresar al salón de eventos, desde donde fueron trasladados por un particular al Hospital "Eva Perón" de la localidad de Granadero Baigorria, donde finalmente murieron. Los investigadores indicaron que la mujer fue hasta el hospital a bordo del Audi, pero tras recibir la confirmación de las muertes dejó el lugar, y más tarde fue hallada calcinada adentro de su auto incendiado.

El hombre, asesinado de varios disparos, fue identificado por la Policía como Iván Maximiliano Giménez (33), mientras que la niña también alcanzada por las balas se llamaba Elena y tenía un año y medio. La mujer, en tanto, era Érica Vanesa Romero (37).

De la pesquisa surgió luego que la fiesta a la que habían asistido fue el casamiento de Esteban Enrique “Pinky” Rocha y Brisa Milagros Leguizamón Ferreyra, una mujer que cumplía prisión domiciliaria por narcotráfico. Los novios habían sido procesados acusados de "integrar una organización dedicada al traslado, acopio, fraccionamiento y comercialización de estupefacientes cuya principal zona de influencia es el barrio La Cerámica, de la zona norte de Rosario.