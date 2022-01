Señorita Bimbo hacía un vivo y quisieron robarle: su insólita reacción

La conocida comediante y comunicadora Señorita Bimbo estaba junto a su colega Tomás Quintín realizando un vivo para sus redes sociales cuando fueron víctimas de un intento de robo. El video del hecho fue compartido en las redes sociales y muchos criticaron la reacción de ambos.

Los influencers se encontraban en un bar donde decidieron realizar un vivo para hablar de sus proyectos. En ese momento un hombre se acercó con la intención de robarle el celular a Quintín. Bimbo se da cuenta lo que está a punto de pasar y le toca el brazo a su colega. En ese momento cae el celular al piso junto con una botella con agua.

"Casi nos roban el celular", dice Quintín mientras se escucha a Bimbo festejar y decir: “Obvio, estábamos regalados amigo, perdón. Yo también lo hubiera robado but you can’t”.

La reacción de la humorista generó algunas críticas que no tardó en contestar. Luego de subir el video a las redes dijo: "El vivo que indigna porque no grité ¡Que vuelvan los milicos! Todo entero para más placer. Perdón por reírme de la vida, es mejor que comentar en portales jajaj Recuerden que cada vez que explicas un chiste muere un hada patagónica. Y no nos robaron así que celebramos. Aceptar que hay otras realidades que rodean nuestros privilegios no es romantización chiks".