Terrible: allanaron una clínica que guardaba cuerpos en descomposición

Durante la jornada del martes se desplegó un importante allanamiento en un sanatorio de Monserrat, en pleno centro porteño, tras una grave denuncia: aseguran que dejó de funcionar la cámara mortuoria en la que se encontraban siete cuerpos.

El hecho ocurrió en el Sanatorio Ramón Cereijo, ubicada en calle Lavalle 1686, en el centro porteño. Según algunos testigos, el insoportable olor despertó sospechas que terminaron en una denuncia y, posteriormente, un allanamiento.

Personal de la división de Delitos contra la Salud Pública de la Policía de la Ciudad arribó al lugar junto a la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental. De acuerdo a la información, se trataba de siete cuerpos que estaban en la cámara de frío que había dejado de funcionar hace varios días.

Por este motivo, durante el martes por la tarde efectivos comenzaron la tarea de retirar los cuerpos para evitar que afecte al resto de los pacientes.

Los cuerpos se encontraban sin refrigeración y el olor era insoportable.

Clausurado

En 2021, el Ministerio Fiscal había publicado que ese sector del sanatorio estaba clausurado desde septiembre, pero no cumplieron con la medida. Durante todos estos meses estuvo prestando servicios a trabajadores del Ministerio de Economía.

En diálogo con TN, una mujer expresó "No nos querían entregar el cuerpo de mi papá. Pedimos el reconocimiento y no nos querían entregar el cuerpo. No sabíamos lo de los siete cuerpos, pero el olor adentro es impresionante". En concreto, su padre, Juan Carlos Medina había fallecido el lunes por la tarde y, pese a que el sanatorio informó el deceso, les comunicó que no podían reconocer el cuerpo por el protocolo Covid.

“Tenía que venir un fiscal para firmar y que nos puedan entregar el cuerpo. Ayer no me dejaban retirarlo, pero ahora que están los medios entré y me dejan reconocerlo", agregó la mujer.

El cuerpo de Medina pasó más de 12 horas sin refrigeración, pero existían otros que se encontraban en el lugar desde el 21 de diciembre de 2021.