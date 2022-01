Murió el ex abogado de Franco Macri en un accidente vial

En un trágico accidente de autos murió el abogado del fallecido empresario Franco Macri, Luis Eduardo Conde. El accidente ocurrió en la Ruta Nacional 20 a la altura del kilómetro 271 en la provincia de La Pampa. Meses atrás había realizado un misterioso pedido en caso de que le pasara algo.

El abogado viajaba junto con un acompañante por la ruta desde Buenos Aires hacia Bariloche a bordo de un Toyota Camry. Por el momento se desconocen las causas por las que el conductor perdió el dominio del auto y volcó. Como consecuencia del impacto, Conde murió en el acto mientras que su acompañante sufrió heridas leves.

El abogado temía por su vida

Meses atrás el abogado en una entrevista había dado a conocer que temía por su vida y la de su familia.

"Acá falleció la hermana, el esposo, el papá, Nisman, el juez de Misiones y cuantos más que no sabemos. La pregunta que me hago es por qué yo quedé con vida", dijo en ese momento el abogado tras enterarse de la muerte del fiscal. Luego pidió: "Si me llega a pasar algo, hagan una oración por mí".

Conde había vivido con custodia de Prefectura durante 12 años.