Video: intentó evitar el robo de su taxi subido al capot y murió al salir despedido tras un choque

Un taxista que intentaba evitar este sábado el robo de su vehículo agarrado del techo y subido al capot murió al salir despedido luego de que el asaltante pasó en rojo un semáforo en plena avenida a gran velocidad y chocó contra otro automóvil en el barrio porteño de Boedo,



El suceso ocurrió pasadas las 11 en la esquina de avenida San Juan y Pichincha cuando el taxista, identificado como Timoteo Tintilay, se detuvo para realizar una compra en una panadería y cuando bajaba del vehículo fue sorprendido por un joven de 20 años con fines de asalto.



Voceros policiales informaron que Tintilay intentó resistirse al robo de su vehículo, por lo que se subió al capot del rodado.



Sin embargo, el delincuente inició la marcha a gran velocidad, y con la víctima colgada del techo, y tras conducir unas 15 cuadras, al llegar a la esquina de avenida Garay y Maza, cruzó un semáforo en rojo y chocó contra un Peugeot 206.



Como consecuencia del impacto, el taxista salió despedido varios metros e impactó contra el asfalto, tal como quedó registrado en una cámara de seguridad ubicada en dicha intersección.





La víctima fue trasladada de inmediato al hospital Penna con al menos una fractura expuesta y pese a ingresar estable falleció esta tarde como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio, según informaron fuentes hospitalarias.



En tanto, tras el choque el asaltante quiso escapar a pie e intentó robar una motocicleta, pero al no poder encenderla la dejó tirada en la calle.



Finalmente efectivos de la Comisaría Vecinal 5B detuvieron al ladrón en la calle Tarija al 4200, a unas diez cuadras del lugar del choque, añadieron las fuentes consultadas.



Luego de identificar al delincuente como Carlos Daniel Robledo, domiciliado en la localidad bonaerense de Villa Fiorito, los uniformados introdujeron sus datos en el sistema y dieron cuenta de que el 8 de diciembre pasado había sido detenido en la esquina de Chacabuco y Adolfo Alsina, también en el barrio porteño de Monserrat, mientras empujaba una motocicleta Honda XR 250.



Ese día admitió ante los policías que lo demoraron carecer de la documentación del vehículo y a los pocos minutos un joven de 25 años se hizo presente en el lugar y aseguró ser el dueño del rodado, que había sido sustraído en Perú e Hipólito Yrigoyen, donde estaba estacionado.



Por ese robo el Juzgado Criminal y Correccional 5, a cargo de Manuel de Campos, ordenó la detención de Robledo y un día después dispuso su liberación de la Comisaría Vecinal 1D donde estuvo alojado.

El enojo del ministro de Seguridad

“¿Hasta cuándo? La puerta giratoria de la Justicia se cobró una nueva víctima. Un taxista que se detuvo en Boedo fue abordado por un delincuente e intentó resistirse al asalto, para proteger su fuente de trabajo”, tuiteó al respecto esta tarde Marcelo D´Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



El ministro porteño señaló que "el ladrón, mostrando total desprecio por la vida ajena, aceleró, chocó contra otro auto y lo mató. Luego quiso fugarse, pero fue detenido por la Policía de la Ciudad: en ese momento constataron que el joven de 20 años había sido detenido semanas atrás por el robo de una moto”.



En ese sentido, agregó: “A pesar de este hecho, la Justicia lo dejó en libertad 24 horas más tarde, lo que nos lleva a pensar que la muerte de este trabajador es tan injusta como innecesaria”.



Asimismo Jorge, testigo del suceso, relató que “estaba regando el árbol con otro muchacho”, cuando ve “a un coche que viene a toda velocidad” y que “choca” con el Peugeot, pero que no había visto “al hombre que venía arriba del taxi”.



“Cuando me crucé veo a un hombre que estaba ahí tirado en la mitad de calle, que creí que lo habían agarrado en el choque, no pensaba que era el dueño del taxi”, señaló el testigo, quien afirmó que el delincuente “venía a una velocidad impresionante”.



Por su parte, el conductor del Peugeot 206 embestido sufrió politraumatismos varios con una contusión en la cabeza, por lo que también fue trasladado al hospital Penna.



A su vez, producto de la fuerte colisión también se generó un fuego que fue combatido por los Bomberos de la Ciudad, indicaron los informantes.



Interviene en la causa el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 7, a cargo de Omar Peralta, que ordenó la detención de Robledo por la tentativa de robo y el homicidio del taxista.