Juicio por el crimen de Diego Mosca: "Lo mató porque no pudo robarle 600 pesos"

Este miércoles finaliza el juicio por jurado contra Roberto Francisco Cataldo (45), el acusado de asesinar al exfutbolista Diego Mosca (42) en noviembre de 2020 en el departamento mendocino de Godoy Cruz, y el jurado deberá decidir si Cataldo es condenado a prisión perpetua.

En su alegato de cierre, el jefe de la Fiscalía de Homicidios, Fernando Guzzo, aseguró que no hay dudas sobre la autoría del crimen por parte de Cataldo y resaltó que mató a Mosca para robarle "600 pesos y un celular que no era de los más nuevos".

"Diego Mosca fue asesinado a sangre fría en la vía pública. Nada de lo que dijo Cataldo se condice con las pruebas presentadas. Mosca estaba esperando el colectivo y decidió defenderse de manera instintiva. Cataldo le echó la culpa a la víctima a pesar el hecho está filmado. Dice que no lo quiso matar, pero le disparó dos veces en el pecho a corta distancia", destacó Guzzo.

"Cataldo dice que se le escaparon dos tiros, eso es lo mejor que tiene para decir. Es un homicidio criminis causa, no es un homicidio en ocasión de robo. No fue un accidente porque mató para intentar robar las pertenencias de Mosca y, una vez que no pudo, lo mató para lograr su impunidad", completó Guzzo.

Y cerró: "Era muy probable que Mosca lograra reducirlo. Cuando lo detuvieron, Cataldo tenía la cara lastimada por el forcejeo. Lo tiene que matar para poder escapar"

En el mismo sentido, la fiscal Andrea Lazo señaló que Cataldo "primero lo ataca a golpes para robarle y como no lo logra le dispara dos veces y lo deja tirado y agonizando".

"Luego del crimen, Cataldo buscó 'tiroteo', 'herido de bala', 'herido para robarle en Ciudad de Mendoza'. Dice que dispara accidentalmente, pero lo deja tirado agonizando. Lo mató por no poder robarle ante la resistencia de la víctima", cerró Lazo.

Tras escuchar los alegatos de cierre, el jurado se retirará a deliberar para determinar si Cataldo es culpable y si debe ser condenado a prisión perpetua por el "homicidio criminis causa" (matar para lograr la impunidad de otro crimen) de Diego Mosca. La fiscal Andrea Lazo enumeró las pruebas en contra del acusado.

El caso

Cataldo fue detenido en noviembre del año pasado luego de que personal de Homicidios analizara las filmaciones de cámaras cercanas al lugar del homicidio de Mosca, a lo que se sumó la declaración de testigos presenciales. En el lugar del hecho se levantaron una gorra, un barbijo del victimario y un barbijo de la víctima.

Mosca fue asesinado en el departamento mendocino de Godoy Cruz. Estaba esperando el colectivo alrededor de las 22.15 en una parada ubicada en Rioja y Brasil, en el límite con Ciudad. Entonces se produjo una discusión con Cataldo y la víctima recibió dos disparos en el pecho.

Los testigos indicaron que el homicida vestía un jardinero negro y tenía el torso desnudo. La fiscal de Homicidios Andrea Lazo inició una pesquisa: los objetos hallados fueron sometidos a análisis del Laboratorio de Huellas Genéticas del Ministerio Público Fiscal y el resultado de ADN arrojó positivo para Cataldo, lo que complicó todavía más su situación procesal.

Mosca jugó en diversos equipos de la provincia en la década del 2000 y era muy conocido en el ambiente del deporte. Pasó por Luján, Gimnasia y Esgrima y Maipú, entre otros clubes.