Cárcel para un cura que abusaba de menores en su seminario

Nicolás Parma fue condenado este miércoles a 17 años de prisión en el marco de un juicio en el que se lo acusó por haber abusado sexualmente de dos seminaristas en Puerto Santa Cruz, una apacible localidad patagónica que tiene menos de 10.000 habitantes.

El fallo lleva las firmas de los jueces Eduardo López, Jorge Yance y Joaquín Cabral, quienes determinaron que el cura vejó a dos jóvenes en lo que representa el primer juicio contra un representante de la iglesia católica de la provincia.

Parma estaba preso desde 2018, luego de que dos seminaristas -Jonatan Alustiza y Yair Gyurkovitz- contaran que una década atrás el religioso los había abusado. Ambos fueron también víctimas del fundador de la orden, Agustín Rosa Torino, quien ya fue sentenciado a 12 años.

Rosa Torino, el otro cura condenado.

Condena

Los hechos tuvieron lugar cuando los denunciantes eran seminaristas en la parroquia Exaltación de la Cruz en Puerto Santa Cruz, ubicada a 250 kilómetros de Río Gallegos.



El presidente de la Cámara Oral Penal Joaquín Cabral, pasado el mediodía, leyó la sentencia de la condena "a 17 años de prisión de cumplimiento efectivo y al pago de las costas del proceso por considerarlo "autor penalmente responsable del delito de abuso sexual simple doblemente agravado por haber sido cometido por un ministro de culto, encargado de la educación y guarda de menor conviviente de 18 años en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante doblemente agravado por haber sido cometido en la modalidad continuada" contra otro menor, de acuerdo a varios incisos del artículo 119 del código penal.

"Arruinó nuestras vidas", dijo uno de los testigos

El acusado siguió la transmisión vía zoom desde la comisaría de Puerto Santa Cruz donde se encuentra alojado; mientras que las víctimas Gyurkovitz y Alustiza lo hicieron desde sus lugares de residencia actual en Cafayate (Salta) y Pergamino (Buenos Aires).

El fiscal del proceso, Iván Saldivia, dijo a medios locales que "habrá que leer los fundamentos de la nulidad por corrupción de menores; que, para nosotros, estaba acreditada. Igualmente es importante la sentencia de 17 años cuando habíamos solicitado 20 años".

Parma pertenecía a la Congregación "Hijos de Jesús San Juan Bautista", fundada en Salta por el cura Rubén Agustín Rosa Torino, que fue condenado en julio pasado a 12 años de prisión en esa provincia por abusar de varios chicos, entre ellos, los mismos que acusaron a Parma.

“Arruinó nuestras vidas”, sintetizó Jonatan en una reciente entrevista concedida a colegas de LU12. "Todo esto fue como sacarse una mochila de encima. Pude contar todo. No me guardé nada. Ni siquiera los años que le den me va a devolver lo que me quitó, pero lo hago por los chicos que estamos salvando”, destacó.