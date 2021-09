El desgarrador video de una niña que murió atropellada

Evangelina Quiroz murió tras ser atropellada el 12 de febrero en el barrio San Martín de Mendoza. El conductor del auto escapó, pero se entregó días después y quedó detenido. Se trata de Jonathan Cerón, alias "El Chuky", hermano del recordado delincuente juvenil "El Morocha". La familia de la nena de 7 años compartió desgarradores videos mientras pide un cambio de carátula de la causa del trágico accidente.

Eva iba a cruzar la esquina de Gran Capitán y Gordillo, en compañía de su abuela, cuando apareció un Gol Trend, que tras intentar pasar a otro vehículo chocó a la pequeña. El conductor del rodado escapó.

La investigación, con el aporte de los testigos logró determinar que quien iba al mando del rodado era Jonathan Alejandro "Chucky" Cerón (28), quien se entregó una semana después y quedó detenido.

Lorena Alfaro, madre de la pequeña estuvo al frente de marchas en las que solicitaba justicia por la causa, ahora insiste en que la causa tenga una calificación más severa. Actualmente Cerón está acusado de homicidio doloso y los familiares de la víctima piden que sea imputado por homicidio simple. Mientras tanto, la mujer comparte videos de la pequeña en las redes sociales con desgarradores mensajes.

"Es aquí en este punto del día cuando tiro todo el disfraz, cuando la voz no me es suficiente para sacar tanto llanto. Es aquí donde golpeo la almohada y pido que solo sea un mal sueño. Mi garganta no resiste ese nudo inmenso de dolor y Soledad que aprietan fuerte el Alma y estrangulan las ganas de seguir, de luchar de ser fuerte o al menos intentarlo. Es aquí donde le reclamo a la vida por qué tú...por qué yo....por qué nosotras....y no soporto retroceder el tiempo pues cruelmente me lleva a ese doloroso instante, pero lógicamente necesito el recuerdo te tus ojos .. de tu sonrisa para no rendirme ....pido gritando al cielo que regreses pero una dolorosa ausencia me recuerda que no estás y no volverás...no importa todo lo que ahora llore......", escribió en un posteo.