Se emborrachó y al despertar vio que un tren le había amputado las piernas

Alejandro Castillo (26) recuerda que el sábado por la noche asistió a una fiesta. Evidentemente se le fue la mano con la bebida, porque debe haber tomado bastante para no escuchar el tren que se acercaba al lugar donde se tendió a dormir. Es más: no sólo no oyó a la locomotora y los vagones, sino que según los partes policiales sólo se despertó después de que la formación pasara encima de sus piernas.

La Policía se enteró del caso el domingo a mediodía. Según un llamado al 911, había un herido en las vías férreas que están cerca de la intersección de Mathus y Callejón Ruiz (Guaymallén). Al llegar los efectivos, se encontraron con la víctima en el lugar. Tenía el pie izquierdo amputado y también le faltaba la pierna derecha a la altura de la canilla.

Inmediatamente se llamó a una ambulancia que trasladó a Castillo al Hospital Central. Un médico constató heridas en ambas extremidades inferiores. Al ser consultado por el origen de los daños, la víctima -que seguía en aparente estado de ebriedad- manifestó que recordaba haber estado en una reunión en la que consumió alcohol. Luego contó que había recobrado la conciencia ya lesionado en las vías.

Los informes indican que la víctima "desconoce cómo llegó hasta el sitio" del incidente; y que lejos de frenar, el tren que lo pisó siguió con rumbo norte tras arrastrar al hombre unos 6 metros.

En consecuencia, efectivos policiales detuvieron la marcha del tren a la altura de Ruta 50 y las vías (Maipú), entrevistando al motorista, que fue trasladado a sede judicial para responder ante la Justicia.

Todo indica que el accidentado se recupera favorablemente, aunque su estado sigue siendo delicado.