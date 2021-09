Condenaron a un empresario de medios por extorsión y chantaje

Un empresario de medios mendocino fue condenado este viernes por extorsión y chantaje. La Justicia lo encontró responsable de dos hechos y lo sentenció a 4 años de prisión efectiva. Su hijo, que también estaba imputado, fue absuelto. El fiscal había solicitado 7 años de condena.

Gustavo Matar y su hijo Brahim fueron acusados de extorsionar a empresarios de la noche, a una funcionaria municipal, al dueño de una playa de estacionamiento y a una ex concejala. De acuerdo a lo que surgió de la causa, Matar extorsionaba a las víctimas y les pedía dinero a cambio de no realizar publicaciones negativas en ellos en sus medios de comunicación.

Durante la investigación se comprobó que Matar fue autor material del delito de chantaje y tentativa de chantaje, contra el dueño del boliche PlanB, Oscar Viscio (quien lo denunció y se constituyó como querellante) y Héctor Pascacho (quien alquilaba el predio del boliche) y contra Alejandro Roco, quien tenía a cargo la playa de estacionamiento del mismo local bailable.

Matar negó las acusaciones en su contra

“Quiero negar totalmente las acusaciones”, comenzó diciendo Gustavo Matar durante el juicio y agregó que “jamás le he pedido dinero a nadie y a ninguna de las personas que se mencionan. No sé por qué mi hijo está sentado aquí, cuando ni siquiera participó de las reuniones que se citan. Vuelvo a desmentir al denunciante, yo no le pedí ningún dinero ni existía pacto para cesar publicaciones en el semanario InfoYa a cambio de la entrega de dinero, ni tampoco ofrecí contacto alguno para beneficiarlo”.

Por su parte, el empresario Oscar Viscio sostuvo que se reunió en varias oportunidades con Matar y "en una de ellas se empezó a hablar de montos para que yo pudiera trabajar tranquilo con PlanB; en otra le entregué 20.000 pesos; y en otra volvió a pedirme dinero, pero elevó el monto y yo me negué. Y los ataques contra PlanB siguieron”.

En la misma línea declaró una mujer que ejerció como concejal en el año 2014 y que dijo haber sido presionada por Matar. “Al poco tiempo de asumir mi banca, me exigió $200.000 y yo me negué. Luego no paró de hostigarme a través de sus medios de comunicación”, señaló.

Frente a esto, el fiscal Javier Giaroli solicitó 7 años de prisión para Matar bajo el encuadre penal de chantaje, tentativa de chantaje y tentativa de extorsión en cinco hechos diferentes. En cuanto a la situación de su hijo, pidió la absolución por el beneficio de la duda.

Este viernes, el juez Jorge Yapur lo condenó a 4 años de prisión efectiva, mientras que absolvió a su hijo. Si bien el empresario llegó al debate en libertad, será encarcelado cuando la sentencia quede firme.