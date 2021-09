Filmaba a su niñera de 25 años en secreto y tenía horas de videos

Una niñera denunció que el padre de los cuatro niños que cuidaba la grababa a través de una cámara escondida en un detector de humo en su habitación. La joven de 25 años descubrió que su empleador tenía cientos de grabaciones.

La colombiana Kelly Andrade trabajaba para Michael Esposito, dueño de tres franquicias de comida rápida, en Staten Island, Nueva York Comenzó a sospechar cuando descubrió a Esposito ajustando el detector de humo de su habitación en más de una oportunidad. Tres meses después descubrió la cámara que tenía una tarjeta de memoria con videos que incluían desnudos y ella cambiándose de ropas.

El acusado, Michael Esposito. Foto: Facebook

Según comentó Andrade, cuando descubrió la filmación, Esposito llegó pocos minutos después a la casa y ella huyó por una ventana para luego dirigirse a la policía con el material descubierto.

"Tenía mucho miedo. Además de lo que acababa de pasar, ahora no tengo dónde quedarme, estoy en un país completamente desconocido, estoy sola. No tengo dinero, no sé qué voy a comer, no sé qué voy a hacer mañana", comentó Andrade a un diario local.

Kelly Andrade

La policía arrestó a Esposito por el delito de vigilancia ilegal, pero fue liberado bajo su propia responsabilidad. Además, su abogado aseguró que la cámara es parte de todas las demás instaladas en la vivienda por motivos de seguridad, y alegó que su cliente no incurrió en ningún delito porque no era ni la casa ni el dormitorio de Andrade o un vestidor público.

Fuente: New York Post