Seguirá en la cárcel el funcionario judicial acusado de abuso

Leandro Llaver Adaro (32) está acusado de abusar sexualmente de una niña de 12 años en el departamento mendocino de San Martín y este miércoles le confirmaron la prisión preventiva.

El juez Darío Dal Dosso confirmó la prisión preventiva del acusado y rechazó el pedido de detención domiciliaria que había presentado la defensa del joven. De esta manera, el auxiliar fiscal continuará detenido en una cárcel común. Así lo informaron desde el Ministerio Público Fiscal.

"Lo importante es que todos sepan que acá no hay privilegios para nadie", había explicado el jefe de fiscales del Este, Oscar Sívori. Llaver se encuentra detenido en el penal de San Felipe, más precisamente en el pabellón de funcionarios.

El caso generó revuelo en el departamento de San Martín, ya que Llaver trabajaba como auxiliar fiscal en el Ministerio Público y es hijo de Daniel Llaver, presidente del Concejo Deliberante de San Martín.

El acusado se encuentra detenido en el penal de San Felipe.

Escándalo

Leandro Llaver quedó privado de su libertad luego de que la adolescente de 12 años denunciara que él la había contactado por las redes sociales para pactar un encuentro. Después -según el relato de la menor- le ofreció alcohol y la llevó a su domicilio, donde habría abusado de ella.

En consecuencia, el fiscal de Violencia de Género y Delitos Sexuales Germán Hnatow imputó al auxiliar por el delito de abuso sexual agravado por el acceso carnal.

Daniel Llaver, por su parte, salió a explicar que a pesar de ser su hijo biológico, no tiene una relación cercana con él. "Me enteré de su existencia a sus 20 años. Nunca logré entablar un vínculo fluido personal, ni transmitirle los valores que me inculcó mi familia", aseguró en un post que publicó en las redes sociales.