Sufrieron un robo y los ladrones dejaron una desagradable sorpresa

Una familia sufrió un robo en una vivienda del barrio San Fernando, en la provincia de Córdoba, y los ladrones dejaron una desagradable sorpresa antes de emprender la huida.

Los delincuentes ingresaron a la vivienda rompiendo una venta y se robaron varios electrodomésticos aprovechando que los dueños de casa no estaban en el lugar.

No conformes con eso, antes de emprender la huida defecaron en la vivienda y se limpiaron con el perro. "Cuando llegamos vimos que el perro estaba todo sucio con materia fecal. Es la peor parte del robo, porque no les alcanzó con llevarse todo, con lo que hicieron además te quitan la dignidad", contó angustiada Giselle en diálogo con Telefé Córdoba.

Las víctimas encontraron a su perro cubierto en materia fecal.

La mujer contó que vecinos de la cuadra fueron víctimas de un asalto y a ella le robaron la rueda del auto en la puerta de su casa hace unos días. La familia hizo la denuncia policial, pero hasta el momento los delincuentes no fueron identificados ni detenidos.

Los delincuentes se llevaron un televisor de 50 pulgadas, celulares y una computadora por lo que se sospecha que escaparon en un vehículo. En el lugar no hay cámaras de seguridad que hayan registrado el hecho y la fuga.

Con respecto a lo que le hicieron al perro, la víctima no le encuentra explicación. "Nunca me imaginé que podía pasar una cosa así, no se por qué lo hicieron", sostuvo.