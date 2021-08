La mamá de Chano habló de recuperación "milagrosa": cómo está el músico

El tío de Santiago “Chano” Moreno Charpentier declarará esta tarde como testigo ante el fiscal que investiga el episodio en el que el músico fue baleado por un policía al que presuntamente quiso atacar con un cuchillo en su vivienda de la localidad de Exaltación de la Cruz, informaron fuentes judiciales.



En tanto, Marina Charpentier, madre de “Chano” (39), aseguró que su hijo se encuentra “mucho mejor” y “avanzando milagrosamente” en su recuperación en una sala común del Sanatorio Otamendi, del barrio porteño de Recoleta.



Los voceros judiciales dijeron que Esteban Charpentier, tío del músico, dará su testimonio de los hechos esta tarde frente al fiscal Martín Zocca, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 de Zárate Campana.



En su primera declaración, realizada el día del hecho ante efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA), y que fue incorporada a la causa, el tío de “Chano” aseguró que su sobrino “salió de la casa a los gritos” y “blandiendo en sus manos un objeto contundente (posiblemente un palo)”.





En su relato, el testigo indicó que el exlíder de Tan Biónica increpó a su madre, a dos médicos y a los policías presentes y, sobre el momento previo a que fuera baleado, dijo que "Chano" persiguió a uno de los policías “quedó aislado de los demás".



El hombre aseguró que en ese momento escuchó “lo que aparentemente fue un disparo de arma de fuego” y observó cómo su sobrino caía herido y era atendido rápidamente por los médicos.



Esteban Charpentier será el séptimo de los testigos a quien el fiscal Zocca le tome declaración para intentar reconstruir lo sucedido la noche del 25 de julio cuando "Chano" recibió un disparo en el abdomen efectuado por el policía Facundo Nahuel Amendolara (27), actualmente imputado del delito de "lesiones gravísimas agravadas por el uso de arma de fuego y por haber sido cometidas por un funcionario policial", que prevé 15 años de prisión.



El fiscal procura determinar mediante testimonios y demás diligencias si el efectivo disparó para defenderse de un ataque del músico con una cuchilla aserrada mientras estaba bajo un presunto brote psicótico o si se cometió un exceso.





Ante Zocca ya declararon el médico psiquiatra que la noche del 25 de julio fue a la casa de "Chano" a pedido de su madre, un chofer de la obra social OSDE que conducía la ambulancia que llegó al barrio privado Parque La Verdad, los dos policías compañeros del imputado y la madre y el padrastro del artista.



Mientras el psiquiatra y los dos policías dijeron que el músico estaba muy agresivo y llevaba un cuchillo, su madre y su padrastro aseguraron que no los agredió y que no vieron que estuviera armado, dijeron las fuentes.



Por otra parte, el fiscal aguarda que "Chano" esté en condiciones de brindar su testimonio, para lo cual solicitó un informe psicofísico al Sanatorio Otamendi, donde fue internado tras el disparo a raíz del cual debieron extirpar el bazo, un riñón y parte del páncreas.



Esta mañana, la madre de “Chano”, aseguró que su hijo “está mejor” y “avanzando milagrosamente” hacia su recuperación. “No lo sabemos. Está muy sensible. Una cosa es lo físico y otra lo psicológico”, señaló al ser consultada por esta agencia sobre si “Chano” está en condiciones de declarar ante el fiscal.