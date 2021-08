Un mecánico fue condenado por mantener como esclava a su pareja por 23 años

Una dramática historia debió vivir una mujer que fue esclava de su pareja durante 23 años en Rosario, Santa Fe. El hombre fue condenado este viernes a 26 años de prisión.

El calvario de María Eugenia comenzó en 1996, cuando tenía 19 años y el acusado, Oscar Alberto Racco, 34. La relación con el mecánico iba rápido, y con la misma velocidad comenzó la violencia.

Racco se justificaba en sus celos para llamarla más de 20 veces por día y tratar de conocer cada uno de sus movimientos. Cuando algo le molestaba, la recibía en la vivienda que compartían con insultos y hasta con un arma de fuego escondida entre sus ropas. Con el correr de los días, las escenas de violencia se intensificaron y llegó a encerrarla con un candado en una habitación.

Solo podía salir acompañada por él, quien contra su voluntad, la había rebautizado como Lucía.

La víctima luego de escuchar la sentencia

“Si él duerme, yo me acuesto. Si él se bañaba, yo me bañaba. Si él no se bañaba, yo no me baño”, dijo la mujer en una de sus declaraciones. Pero a pesar de su "obediencia", los malos tratos y las agresiones sexuales se incrementaban.

Pasaron 23 años, innumerables episodios de abuso hasta que María Eugenia planeó su escape. En la causa sostuvo que la serie Mujeres Asesinas, la ayudaron a tomar la decisión.

En abril de 2019, cuando a fue a votar, guardó su DNI en una zapatilla y días después, esperó que el hombre estuviera en el baño y escapó. Tenía solo 640 pesos en el bolsillo.

"Con el corazón en la boca, sintiendo que me mataban, corrí. Me escondí detrás de un volquete para que los vecinos no le dijeran 'se escapó tu mujer'. Los vecinos han visto que me partió una escoba en el brazo, pero la gente no se involucraba por el miedo. Me tomé un taxi y no sabía hasta dónde podía ir con $ 640", recordó a medios nacionales.

La causa finalmente llegó a juicio y este viernes Oscar Racco fue condenado a 26 años de prisión por privación ilegítima de la libertad agravada en concurso ideal, con reducción a la servidumbre, y en concurso real, con abuso sexual con acceso carnal agravada por el uso de arma de fuego en perjuicio de su ex pareja.

Los jueces pidieron perdón a la víctima en nombre del Estado por no atender a tiempo las denuncias realizadas por la familia de la mujer, durante su cautiverio.