Caso Chano: una pericia clave podría definir la situación del policía

El resultado de una pericia podría ser clave para establecer si el oficial que le disparó a Santiago Chano Moreno Charpentier actuó en legítima defensa o si existió un exceso.

Luego de las declaraciones contradictorias de los testigos sobre el hecho, la Justicia aguarda el resultado de una pericia que permitirá establecer la distancia del disparo que realizó el policía Facundo Amendolara.

El proyectil, la vaina servida hallada en la escena y el arma reglamentaria calibre 9 milímetros de Amendolara (27) serán peritadas en la sede que la Procuración bonaerense posee en Lomas de Zamora, al igual que la remera y el buzo que llevaba puesto el músico cuando fue herido

"Es una prueba objetiva fundamental que vale más que cualquier declaración de testigos, que pueden ser difusas. Se busca evaluar si el disparo fue o no justificado", aclaró el mismo investigador.

Amendolara está imputado por "lesiones gravísimas agravadas por el uso de arma de fuego y por haber sido cometido por un funcionario policial", delito que prevé 15 años de prisión.



Otra prueba que el fiscal Zocca envió a analizar son los DVR de las cámaras de seguridad de la vivienda de "Chano" del barrio privado Parque La Verdad, que fueron entregadas por la madre del músico, indicó Télam.

Si bien la mujer aseguró que las mismas no estaban en funcionamiento, desde la fiscalía quieren confirmar esa versión a través del análisis que se llevará a cabo en la ciudad de La Plata, también por personal del Ministerio Público bonaerense.



En la investigación hay testimonios contradictorios sobre lo ocurrido, ya que mientras el psiquiatra del músico y dos policías que acompañaban a Amendolara dijeron que "Chano" estaba muy agresivo y llevaba un cuchillo; su madre y su padrastro aseguraron que no los agredió y que no vieron que estuviera armado.

El hecho

En la noche del 25 de julio último en una vivienda del barrio privado Parque La Verdad, ubicado en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz, un llamado solicitaba un equipo médico con intenciones de internar a "Chano", quien estaba bajo un cuadro de exaltación.

Ante esta situación, de acuerdo con algunos testigos, el artista se violentó y presuntamente quiso apuñalar con un cuchillo aserrado de cortar pan a Amendolara, quien le disparó.

Desde ese día, "Chano" permanece internado en el sanatorio Otamendi, del barrio porteño de Recoleta, donde se recupera de las graves lesiones provocadas por el proyectil.