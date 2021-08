Video: robó vinos de un kiosco, se enfrentó a la dueña y lo noquearon

En las últimas horas trascendió el video de una discusión que se produjo en el centro de Río Gallegos (Santa Cruz), cuando un sujeto que estaba borracho quiso enfrentarse con una mujer que le reclamaba haber robado vinos de un kiosco. El incidente, que tuvo lugar sobre avenida San Martín, terminó con el presunto ladrón noqueado.

"Tengo las filmaciones tuyas. Ya me traes la plata. Me robaste vino: te tengo filmado ¿Qué te pensás, que soy pelotuda?", se le escucha decir a la chica. Y sigue: "estás chupado porque estuviste robando vinos y te los tomaste ¿Vos pensás que yo tengo un negocio para que vos me robes?".

Tal vez la tertulia podría haber continuado. Pero en mitad del diálogo se ve la trayectoria de un puño que avanza desde un costado del plano e impacta de lleno sobre la cara del sujeto, que cae al suelo como una bolsa de papas.

Al trascender la historia, se encendió la discusión. Algunos usuarios justificaron la piña, mientras otros subrayaron que si la persona golpeada padece de alcoholismo, se trata de un enfermo que debe ser contenido, no castigado. "El alcoholismo es una adicción y golpear a una persona en esas condiciones es repudiable", señaló alguno.

Mirá y sacá tus propias conclusiones: