Abuso en San Martín: Daniel Llaver aclaró lo sucedido con su hijo

El presidente del Concejo Deliberante de San Martín, Daniel Llaver, salió a aclarar lo sucedido con uno de sus hijos, quien fue detenido por el presunto abuso sexual de una niña de 12 años en el departamento del Este.

Llaver, precandidato a diputado provincial por Cambia Mendoza, utilizó sus redes sociales para aclarar la situación y explicar lo sucedido con Leandro Llaver Adaro, su hijo detenido.

"Ante la situación que es de público conocimiento, quiero decir que estoy muy consternado con todo lo que está sucediendo y que, ante todo, deseo y solicito que se ajuste a derecho todos los actos que la Justicia considere necesario", arrancó su descargo Daniel Llaver.

El descargo que publicó Daniel Llaver en redes sociales.

Y continuó: "Por otra parte es necesario contar que es un hijo que a sus 20 años me enteré de su existencia, y que en su momento me sometí a la Justicia y lo reconocí como tal. Hoy él ya es un adulto de 32 años, a quien traté de integrar a mi familia, pero nunca logré entablar un vínculo fluido personal, ni transmitirle los valores que me inculcó mi familia. Lamentablemente hoy en día, no tengo ningún tipo de relación con él, ni yo, ni el resto de mi familia".

"Sostengo que cada persona adulta debe hacerse responsable, haciéndose cargo de los actos que realiza por sí mismo, sometiéndose a la ley, si él es culpable le debe caer todo el peso de la ley", agregó Llaver.

Leandro Llaver (32) fue detenido tras ser acusado de abuso sexual.

Y completó: "También quiero aclarar que si bien él trabaja en el Ministerio Público Fiscal, no es abogado. Sí lo es mi otro hijo varón, que tiene su estudio en forma particular y no pertenece al Poder Judicial".

De esta manera, Daniel Llaver intentó desligarse de las acusaciones contra su hijo, quien trabaja como auxiliar fiscal dentro del Ministerio Público Fiscal. El acusado fue detenido el sábado tras ser denunciado por la víctima, quien aseguró que Leandro Llaver la contactó por redes sociales y pactó un encuentro. Tras consumir bebidas alcohólicas, terminaron en la vivienda del acusado, donde Llaver habría tenido relaciones sexuales con la menor.

El fiscal de Violencia de Género y Delitos Sexuales German Hnatow imputó al auxiliar por el delito abuso sexual agravado por el acceso carnal.