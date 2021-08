Femicidio de Lucía: el asesino no sería quien abusó de ella en 2020

Un joven de 14 años fue detenido este miércoles acusado de ser el autor del femicidio de Lucía Inés Fernández (15), ocurrido el martes a la noche en una finca de Rodeo del Medio, en el departamento mendocino de Maipú.

Los familiares de Lucía vincularon al asesino con el abuso sexual que sufrió la joven el año pasado, pero desde el Ministerio Público Fiscal salieron a aclarar que ambos hechos no están vinculados por el momento.

Fuentes judiciales informaron que la denuncia por el abuso de la joven fue presentada el 9 de abril de 2021 por un hecho ocurrido el 1 de octubre de 2020. La denuncia fue presentada en la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual.

Lucía había sufrido un abuso en octubre de 2020 que fue denunciado en abril de 2021.

El fiscal a cargo de la causa activó los protocolos correspondientes y a la joven se le realizaron una serie de pericias en el Cuerpo Médico Forense y en el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) correspondiente.

En las pericias realizadas en el Cuerpo Médico Forense no se pudo confirmar el abuso porque había pasado demasiado tiempo. En tanto los informes del ETI consignaron tres situaciones en las que la adolescente se escapó de su hogar. En una de esas situaciones se produjo el abuso denunciado.

Fuentes judiciales indicaron que no se pudo avanzar por no contar con información certera sobre lo ocurrido ni sobre el supuesto abusador. De esta manera, aclararon que por ahora no existe relación entre el abuso que sufrió la joven y el femicidio por el cual fue acusado el adolescente detenido.