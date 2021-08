Nueva denuncia contra Ganancias Deportivas inquieta a los "socios"

Un vecino de Carrodilla (Luján de Cuyo) acaba de presentar una nueva denuncia contra Ganancias Deportivas, el sistema que promete pingües beneficios en base a una supuesta red de apostadores profesionales. Con ello, el clima de incertidumbre se acrecienta todavía más luego de que el Ministerio Público Fiscal advirtiera que la empresa tiene todas las características de una estafa piramidal. Y hasta hay quien se queja de que no se está pudiendo retirar el dinero.

"En mi carácter de afectado en términos económicos (...) presento esta denuncia contra esa supuesta compañía, debido a que no ha cumplido con la inversión original y me he visto perjudicado económicamente", se lee en el escrito que elevó el denunciante el lunes alrededor de las 16. Y describe su experiencia: "El día 29 de diciembre de 2020 realicé una inversión de $180.000 mediante la billetera virtual Bitso; y el 30 de diciembre de 2020 realicé una nueva inversión por la cantidad de $400.000. Desde un primer momento esta empresa aseguraba un interés mensual cercano al 21%, con retiros quincenales de los intereses y la devolución de la inversión original (en mi caso 3.250 Euros en total) a los 180 días, más los intereses correspondientes".

Han pasado 239 días de aquel depósito que superaba el medio millón de pesos y que -según el afectado- nunca volvió. Además, afirma que "la extracción o retiro de los correspondientes intereses no ha sido conforme a lo pactado, siendo que en la mayoría de los casos ha excedido el plazo de los 15 días".

"Esta maniobra empresarial fue posible gracias a un grupo de autodenominados 'líderes'"

Es interesante aclarar que cuando el denunciante hizo la "inversión" no había tantas pistas de que fuera una estafa. "Quiero informar a la fiscalía que tenga en cuenta que esta maniobra empresarial y corporativa ha sido posible gracias a las labores realizadas por un grupo considerable de personas autodenominadas 'líderes' que desde el primer momento alentaban a invertir en este 'negocio'", cuenta el testimonio.

Y destaca un hecho que seguramente no pasará desapercibido para la Justicia: "Incluso, luego de que el sitio web cambió de dominio a gdenlinea.net y cuando ya habían aparecido notas periodísticas que alertaban de una posible estafa, estas personas continuaban ingresando inversores, bajo la pretenciosa consigna 'network marketing'".

Quienes osaban dudar sobre la veracidad de la "magia" que ofrecía GD eran acusados de "pesimistas" y de "tener mentalidad de empleado" o de "cagón", tal como ha trascendido en distintos audios que se viralizaron, entre ellos, algunos del referente David Villegas.

A la expectativa

Entre tanto, en San Rafael -donde habría más de 40.000 asociados-, el clima está enrarecido. Hace algunas semanas el fiscal Javier Giaroli dio una conferencia de prensa en la que afirmó que para él no hay dudas de que está ante una estafa. En GD no han perdido el tiempo: se expandieron a otras provincias y ya llegan reportes de que están actuando en sitios como Santa Fe o el conurbano bonaerense.

Lo preocupante es que, si el sistema se cae, los asociados no cobrarán dinero con el que estaban contando para afrontar gastos corrientes. De acuerdo con fuentes del Poder Judicial, esto podría redundar en cortes en las cadenas de pago. Este fenómeno ya se estaría verificando: hay usuarios que aseguran que hace más de dos meses que no cobran, a pesar de que más de uno abandonó su empleo para concentrarse en la "nueva vida" que les ofrecía el maravilloso mundo de las apuestas milagrosas.

Ahora, la Fiscalía de Delitos Económicos de la 1ra circunscripción de Mendoza investigará la denuncia reciente para ver si se puede hacer algo que detenga esta bola de nieve, que crece desde hace mucho y que está cada vez más cerca.