El fiscal del juicio a "Los Monos" fue con chaleco antibalas a comprar pizza

Uno de los cuatro fiscales del juicio contra el líder de la banda narcocriminal “Los Monos, Ariel “Guille” Cantero,aseguró que fue a comprar pizza con chaleco antibalas, tal como se lo recomendaron personal de seguridad. Esto ocurrió luego de las declaraciones del jefe narco en las que aseguraba que la contrataba sicarios para "tirar tiros a los jueces".

De esta manera, el fiscal Matías Adery, en una entrevista radical aseguró que luego de la audiencia de apertura del debate llevado a cabo en el Centro de Justicia Penal, señaló que tuvo "que bajar a buscar una pizza con un chaleco antibalas".

“Yo hace dos años que tengo custodia y uno se va adaptando, por supuesto no es la situación más cómoda. Hay momentos como este que por supuesto la custodia me dijo que tenía incentivar un poco que sea más estricta. Por ejemplo ayer me tuve que bajar a buscar un pizza con un chaleco antibalas”, relató Adery.



Luego, agregó: "No es una situación que me guste, pero bueno, entiendo que hay momentos en que hay que prestar más atención a esto y adaptarte un poco, no es lo más lindo pero uno se termina acostumbrando".



El funcionario judicial anteriormente se había referido a la frase esgrimida por “Guille” Cantero, quien aseguró de manera irónica que su profesión es contratar "sicarios para tirar tiros a jueces", cuando el tribunal que lo juzga le preguntó por su oficio.



“Nos tomó desprevenidos la declaración que hizo”, indicó Adery y añadió: “intentar que los jueces modifiquen sus resoluciones a los tiros es lo mismo que él termina haciendo cuando se le pregunta esto”.

“Sabe que está intimidando a las personas que lo quieren juzgar, yo no tengo dudas”, aseveró Adery en cuanto a Cantero, sobre quien afirmó que “vende violencia y la vende al que le pague”.

En el juicio oral, Adery está acompañado de los fiscales Gastón Ávila, Miguel Moreno y Aníbal Vescovo, y este viernes solicitaron 24 años de prisión para Cantero por siete hechos de "amenazas coactivas agravadas por ser anónimas, por la utilización de un arma de fuego y por tener como propósito alguna medida o concesión de un miembro del poder público en concurso ideal con daño calificado".