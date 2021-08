Indignación por video de una mujer que grita desesperadamente en un robo

Un ladrón le hizo pasar un pésimo momento a una vendedora cuando ingresó a un local de ropa de la localidad de Ramos Mejía (conurbano bonaerense) e intentó llevarse lo que encontró a mano. Cuando la víctima comprendió que estaba en un asalto, comenzó a gritar que no tenía dinero. Pero ni eso ni la evidente desesperación de la mujer consiguieron que el delincuente cambiara su actitud.

El incidente se produjo en la calle Alsina al 62, en el centro de Ramos. Medios locales destacaron que no muy lejos hay una comisaría y que durante la semana hubo múltiples hechos similares en la zona.

"No tengo plata", repite la mujer. El sujeto abre la caja y agarra lo que encuentra. Después va por el teléfono de la señora. "Es una mierda, el celular", ruega ella, en un intento por que no se lo quiten. Pero el agresor no escucha razones: sólo se limita a informar que ya no quiere más nada.

Mientras sale de plano, la víctima sigue repitiendo -como un leit motiv- que "no tiene plata", como si su mente paralizada por el miedo se aferrara a esa única frase. Mirá la indignante secuencia: