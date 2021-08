Video: se defendió con un pene de goma gigante cuando asaltaron su sex shop

En mayor o menor medida, los robos y asaltos están a la orden del día en todas partes del mundo, pero en muchos de ellos las víctimas suelen reaccionar de forma inesperada ante el ataque. Esto fue lo que sucedió cuando una mujer fue abordada por un delincuente en su sex shop y ella se defendió con un pene de goma gigante.

El intento de asalto ocurrió en una ciudad de Rusia y todo quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar. Como puede verse en el video, el ladrón ingresó al sex shop e intentó tomar el dinero de la caja registradora, pero la propietaria no se entregó al asalto y tomó un pene de goma gigante para defenderse.

La mujer empuñó el consolador de 45 centímetros y comenzó a golpear al delincuente que tuvo que desistir del asalto y escapar del lugar. Lejos de conformarse con la huida del ladrón, la dueña del sex shop siguió golpeándolo con el pene de goma gigante hasta la puerta del local.

Una empleada de un sex shop de #Rusia repele un asalto utilizando un vibrador de 45 cm. El video fue registrado por las cámaras de vigilancia de una tienda de juguetes sexuales en la ciudad de #Novokuznetsk. pic.twitter.com/KMU0jotjzF — Montevideo Portal (@portalmvd) August 11, 2021

El video llegó a las redes sociales y no demoró en hacerse viral por las características del mismo. Ahora el asaltante no solo quedó escrachado por las cámaras si no que también quedó para la historia como el ladrón que fue golpeado con un pene de goma al intentar robar un comercio.