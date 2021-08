Sorprendió a un ladrón entrando a su casa y lo tiró desde el balcón

Una joven sorprendió a un ladrón intentando ingresar a su vivienda por el balcón y lo empujó al vacío en la localidad bonaerense de Villa Argüello, en Berisso.

Según contó la joven, cuando vio al ladrón rápidamente lo tomó por la campera y lo tiró hacia abajo. El malviviente cayó en la vereda, luego se paró con dificultad y escapó.

"Salí al balcón para entrar la ropa que se estaba secando y me encuentro a este chico con la mitad del cuerpo adentro y la otra afuera", contó María Paz al diario El Día. Fue entonces cuando lo empujó hacia abajo.

La joven arrojó al ladrón por el balcón.

El hecho se registró el martes a la noche en una vivienda ubicada entre las calles 64 y 126. La víctima del intento de robo resaltó que en su barrio "los hechos delictivos son frecuentes", sobre todo el robo de bicicletas.

La joven se mostró sorprendida por el ataque "ya que a esa hora había bastante movimiento de gente en la calle como para que se animara a entrar".

"Lo que me salió fue increparlo y tirarme encima de él. Lo agarré de la campera y lo tiré para la vereda", recordó la joven. El joven cayó boca abajo, por lo que María Paz bajó a toda velocidad la escalera para cruzarse con el sujeto. Sin embargo, vio cómo el asaltante se incorporó y huyó corriendo del lugar.

"No sé qué esperaba robar porque yo soy estudiante universitaria y no tengo nada de valor en casa, vivo el día a día. Quizás fue al voleo, pero ni bicicleta tengo. Yo traté a mi manera de defenderme e intentar que no entre en mi casa", completó la joven.