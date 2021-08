En un barrio de El Challao piden ayuda para que no les "levanten un muro"

Propietarios de casas y terrenos del barrio La Angostura, en El Challao, arrastran desde hace más de diez años un litigio en el que se disputan con otro condominio, el Alto Challao, el uso de una calle que, según un juez, es "privada pero de uso público". En la jornada de hoy, vecinas y vecinos se encontraron con que la administración de este último barrio había dispuesto levantar un muro en una calle que se usa como ingreso a La Angostura.

"Hoy Alto Challao (por su Administración) pretendió levantar una pared donde había una tranquera, justo donde está la calle por la que nosotros ingresamos al barrio", comenta una de las vecinas del barrio La Angostura. Además, señaló: "No tenemos ingreso independiente. Contamos con una servidumbre de paso por Alto Challao y pagamos portería y seguridad, tanto de ese condominio como del nuestro".

Hoy, vecinas y vecinos de La Angostura encontraron a dos albañiles prestos a trabajar para levantar un muro al comienzo de la calle servidumbre que a ellos les permite el ingreso a su barrio. Luego de llamar a la Policía, varios móviles se acercaron al lugar, donde ya se habían concentrado varias personas para reclamar y detener la obra.

Varias personas se acercaron al lugar para detener la obra

Cansadas de no obtener respuestas ni fin al litigio, una de las voceras hoy señalaba que no encuentran alguien que intervenga, tampoco que resuelvan la situación ni que medien en el conflicto. Desesperadas, señalan que "el juez resuelve sin resolver, el desarrollador inmobiliario interviene sin intervenir, los vecinos tramitamos un problema que no nos compete, no terminamos de ponernos de acuerdo".

"Comerfin nos ha vendido a los dos condominios, estaba al tanto del problema desde el inicio"

Otro de los problemas que presentan es la delimitación de jurisdicciones, ya que una parte pertenece al departamento de Ciudad y otra de las partes en disputa es del municipio de Las Heras. Mientras tanto, la empresa de desarrollos inmobiliarios Comerfín es señalada como la responsable de esta disputa. "Comerfin nos ha vendido a los dos condominios, estaba al tanto del problema desde el inicio", indica la misma vocera.

Entre otros argumentos, delegados del barrio La Angostura explican que "los planos del condominio fueron presentados en Catastro de Capital. Allí, la calle que está en disputa figura como calle pública". En este sentido, entienden que "uno de los requisitos necesarios para que tenga habilitación municipal es que se resuelva esa figura".