Le vendieron barriletes que "no volaban" y casi mata al vendedor

Un hombre atacó con un caño a un comerciante por venderle barriletes fallados en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca. El vendedor fue identificado como Norberto Schivo (60), quien sufrió graves heridas en la cabeza tras el ataque.

Según contó la víctima, la agresión se produjo el domingo al mediodía en el stand donde Norberto vende barriletes hace 10 años. "Estaba trabajando como siempre, en la entrada del parque, y vino una pareja a reclamarme por unos barriletes que no volaban, que lo habían comprado hacía tres días", contó el vendedor agredido en diálogo con La Brújula 24.

El vendedor intentó calmarlo, pero las amenazas del agresor no se detuvieron. "Me dijo que lo atendiera a él primero o me iba a reventar a trompadas", recordó Norberto.

El caño con el que agredieron al vendedor de barriletes.

"Me empujó, la mujer lo paró y le dijo que se fuera a la camioneta, que ella arreglaba conmigo. Entonces le pedí a ella arrancar de cero, que eligiera el barrilete que quisiera y se lo llevara. En ese momento él volvió y me decía que me iba a reventar, me empujó y le pedí que se fuera. Me pegó una piña en la pera, sacó de la camioneta un caño de PVC, se me acercó y me pegó en la cabeza con el caño", agregó Norberto.

El vendedor cayó al suelo y el hombre siguió pegándole hasta que entre una oficial de policía de civil y un vecino detuvieron al agresor.

"Un asesino. Era odio, yo creo que si no lo paraban me mataba, una persona normal no puede agredir de esa manera", se lamentó Norberto, y recordó que incluso cuando se lo llevaban detenido el hombre seguía reclamando por el barrilete.

Tras el ataque, el hombre de 60 años sufrió un traumatismo de cráneo y una herida cortante en la cabeza de unos 10 centímetros, por lo que tuvo que ser derivado al Hospital Municipal para recibir varios puntos de sutura.