Filtran audios que muestran el maltrato extremo de una madre hacia su hija de 11 años

Es la historia de una niña de 11 años, pero puede ser la de muchos menores que viven presos de los desequilibrios de los adultos. Una persona se contactó con MDZ para contar que esta nena mendocina está en peligro. Y aunque se han hecho denuncias, las entidades oficiales están demorando mucho en dar una respuesta que, si se escuchan los audios, está claro que no debería demorar.

El registro fue tomado a escondidas en una casa. Empieza con la mujer hablando con la pequeña acerca del coronavirus: "Contagiate. Total a los niños les da una gripecita. En una de esas tenemos suerte, se te muere tu mamá (...) y cagaste". La madre, claro, es quien habla. Y la menor la escucha casi en silencio.

Sigue el audio. Más adelante, la madre critica a la nueva pareja del padre de la nena. Pero no conforme con eso, lo hace utilizando un lenguaje soez y muy preocupante, si se tiene en cuenta que enfrente tiene tan sólo a una niña.

"Te culiaste (sic) a mi papá a espaldas de mi mamá durante años. Gastaste en hoteles y viajes en ella durante años (...) No podía festejar mi cumpleaños porque papá tenía que ir a los hoteles a cogerse (sic) a la gorda, y eso es caro. No había lugar para ir con el papucho ahí", se escucha decir a la agresora.

"¡Lo lamento, Cenicienta! Ya te llevaré a un psicólogo para que te hipnotice..."

Si no fuera porque la persona que filtró los audios se presentó con nombre, apellido y número de documento, uno sospecharía que el diálogo entre esta madre y la nena salió de la película Carrie (De Palma, 1976) o de algún villano trasnochado de Disney. Pero no. Es, como se dijo al principio, parte de los que viven miles de niñas y niños presos de adultos a los que les cuesta procesar de forma madura sus conflictos.

"¡Lo lamento, Cenicienta! Ya te llevaré a un psicólogo para que te hipnotice, como quiere él (por el padre). Así te ponés buena onda", continúa la grabación. "Y no me digás que te hago sentir mal. Vos venís con tu actitud de mierda, traidora, y yo no te digo nada".

En el video que compartimos aquí abajo se puede escuchar el audio (la voz de la nena ha sido alterada para resguardar su identidad). Está claro que, de corroborarse esta situación, las autoridades deberían tomar cartas en el asunto. Ya hay al menos dos denuncias alrededor de este caso: