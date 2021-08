Robaron en un supermercado entrando por la casa de un intendente

Un grupo de delincuentes robó en un supermercado de la ciudad santafesina de Carcarañá y para hacerlo entraron por la vivienda del intendente de la ciudad, quien vive al lado del local.

El curioso hecho se registró el lunes a la madrugada en un supermercado ubicado en la esquina de Belgrano y 9 de Julio de la mencionada localidad santafesina.

Los delincuentes accedieron al supermercado a través de la vivienda continua, donde vive el intendente de Carcarañá, Miguel Ángel Vázquez. Una vez adentro, los ladrones se tomaron su tiempo para abrir la caja fuerte con la utilización de varias herramientas que llevaron para la ocasión. Los malvivientes se llevaron $500.000 y 20.000 dólares.

El intendente de Carcarañá, Miguel Ángel Vázquez, manifestó su preocupación por lo ocurrido.

Los dueños del supermercado se enteraron de lo ocurrido una horas más tarde, cuando llegaron para trabajar como cualquier otro día. "Mi papá fue a la oficina como todos los días y se encontró con que la luz del fondo prendida, entonces cuando se acercó vio que la caja fuerte estaba rota", contó Daniela, hija del propietario del supermercado. Y agregó que la ventana forzada por donde ingresaron los ladrones tenía doble reja.

El supermercado cuenta con dos cámaras de seguridad, pero ninguna en el depósito donde está la caja fuerte. Igualmente, en las filmaciones registradas por ambas cámaras se alcanza a observar movimientos, la luz del soplete y que uno de los intrusos usaba guantes. En los videos se ve que los delincuentes estuvieron "trabajando" durante más de dos horas en el local.

El dueño del negocio lamentó que se llevaran los ahorros de toda su vida. En tanto el intendente Vázquez manifestó su sorpresa e inquietud por lo ocurrido a escasos metros de su casa, mientras él dormía en el lugar. "Me sorprende, me preocupa, me siento muy mal: estaban arriba de mi casa a las tres de la mañana, arriba del techo de mi casa", se lamentó.