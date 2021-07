Robaron, balearon a una empresaria y festejaron en las redes: qué dijo la víctima

El pasado martes, tres delincuentes asaltaron una distribuidora de gaseosas en San Luis. Durante el hecho balearon a dos empleados y escaparon con una suma millonaria. Luego, subieron a las redes sociales el festejo del robo lo que generó un fuerte repudio. Una de las víctimas habló y agradeció estar viva.

"Mi vida no vale la plata que se llevó", dijo Claudia Puliafito, la mujer a que la atacaron para sustraerle el bolso con $1 millón que estaba destinado al pago de sueldos.

La empresaria se encontraba en el interior de una camioneta cuando fue sorprendida por uno de los ladrones que iba a bordo de una moto. El hombre le apuntó con un arma de fuego al estómago y después le disparó en una pierna.

En relación al hecho, Puliafito asegura que no logró ver a los delincuentes porque estaban con cascos, pero al ver el video que subieron a las redes festejando por el botín obtenido, sintió indignación.

“Están festejado cuando casi matan a dos personas. Es indignante", dijo a medios provinciales y agregó "pensé que ahí iba a morir, y cuando me disparó no recuerdo más nada solo el dolor que no lo soportaba”.

En el hecho también hirieron al chofer, aunque ya fue dado de alta.