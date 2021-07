Video: violento asalto en una pizzería de La Plata

Un violento asalto con golpes y hasta tres disparos fallidos se registró el jueves en una pizzería de la ciudad platense de Tolosa y las imágenes captadas por las cámaras de seguridad se viralizaron en redes sociales.

En el video, se ve a dos delincuentes totalmente sacados que agreden a los trabajadores del local gastronómico ubicado sobre la calle 530, entre 11 y 12, de la mencionada localidad bonaerense.

Los empleados del local se encontraban preparando un pedido en la cocina cuando irrumpieron dos delincuentes armados. Los malvivientes inicialmente se hicieron pasar por clientes, pero unos segundos después revelaron sus verdaderas intenciones y amenazaron a los trabajadores del local.

En las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, se puede ver que el dueño no opone resistencia, pero los asaltantes igual lo golpean en la cabeza con la culata del arma y lo tiran al suelo sangrando.

Antes de escapar, los delincuentes gatillaron tres veces contra las víctimas, pero afortunadamente los disparos no salieron.

"No entiendo por qué me pegó si en ningún momento me resistí. Nos gatilló tres veces y afortunadamente no salió ningún tiro", contó el dueño de la pizzería en diálogo con El Día.

El dueño del local contó que los ladrones se llevaron unos $30.000 entre dinero y celulares. "Hace un tiempo cerramos la reja para evitar estas situaciones y solo dejamos entrar a clientes conocidos", explicó.