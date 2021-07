Enfermo de covid falleció al tirarse desde el segundo piso del hospital

Un hombre de 39 años que estaba internado con coronavirus se tiró ayer desde el segundo piso del Hospital Privado Regional de San Carlos de Bariloche y perdió la vida. Los informes locales reportan que una de las posibles causas de la desesperación puede haber sido que el sujeto era alcohólico y no podía tolerar la abstinencia.

El paciente había llegado desde la localidad de Ingeniero Jacobacci y no quería que lo internaran a pesar de que el test de covid-19 le había dado positivo. Al verse acorralado, se coló por una ventana y cayó a un patio interno.

Los médicos no pudieron hacer mucho cuando llegaron hasta el sitio en el que había caído. Cerca de las 8:30 se avisó a la Policía acerca del suceso y a las 9 se supo que el sujeto estaba muerto. Lo habían internado el 19 de julio.

Todavía no hay análisis concluyentes sobre el efecto de la pandemia en las tasas de suicidio

La relación entre la pandemia y la salud mental está siendo estudiada con atención. Este miércoles se supo, por ejemplo, que un sujeto que mató a otro en un colectivo de Ciudad de Buenos Aires porque le había pedido que mantuviera la distancia sanitaria era en realidad un enfermo psiquiátrico que -a causa de las restricciones- había tenido que abandonar su tratamiento.

Por otro lado, algunos anticipaban que el aislamiento y las cuarentenas podían llegar a elevar las tasas de suicidio. No es lo que parecen mostrar estudios serios como el que publicó la revista The Lancet bajo la autoría de Jane Pirkis y otros prestigiosos investigadores. En ese trabajo se afirma que, al menos en países con altos ingresos y en el corto plazo, la pandemia no trajo un incremento de los índices. Habría que analizar si esa tendencia se mantiene en las sociedades de ingreso medio y bajo.