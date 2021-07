Tuvieron que suspender la vacunación porque los impacientes los atacaban

Los vacunadores del gimnasio municipal 1 de Trelew suspendieron esta tarde su actividad por reiteradas agresiones y malos tratos, y denunciaron a quienes "no están dispuestos a esperar el turno y llegan de prepo" a querer inmunizarse explicó la jefa de vacunación contra el coronavirus en esa ciudad chubutense, Jimena Maldonado.



"Los que reclaman son quienes esperan la segunda dosis de Sputnik V que se aplica en la medida que se va recibiendo en los distintos centros, nos piden a nosotros explicaciones y les reiteramos hasta el cansancio que no depende de nuestra voluntad sino de la existencia de vacunas que están llegando y se aplican por orden", dijo Maldonado.



La referente del programa, que depende del Ministerio de Salud del Chubut, explicó que "no es la primera vez que nos pasa, y hoy llegó al colmo porque las agresiones verbales casi pasan a la física, que no se concretaron porque un compañero alcanzó a esquivar el golpe".

Aquí, una grabación del clima que reinaba esta mañana:

Tuvieron que llamar a la Policía

Maldonado relató que "ante esta situación acordamos cerrar esta tarde el gimnasio, no seguimos vacunando por lo menos hasta mañana y queremos dejar bien en claro que los perjudicados no somos nosotros sino la gente que espera su turno, es decir por los prepotentes y maleducados paga el resto de la población".

"Uno viene poniendo el pecho desde diciembre y en vez de agradecimiento recibimos esto"

Reveló que "lo de hoy es la gota que rebalsó el vaso, claramente así no. Este no es el camino, y sentimos indignación porque la verdad uno le viene poniendo el pecho desde diciembre y en vez de recibir agradecimiento recibimos estas cosas, a tal punto que tuvimos que pedir la intervención policial".



El ministro de Salud del Chubut, Fabián Puratich, confirmó los incidentes, y sostuvo que "esto es parte de la prédica en contra que recibió la campaña y pone a parte de la población en contra del sistema".



"Quiero repudiar lo que ha ocurrido este lunes en el Gimnasio Municipal 1 de Trelew, donde ha sido violentado el personal de Salud por personas que no entienden cómo se está llevando adelante la campaña de vacunación y que la violencia no nos lleva a nada”.



“Los trabajadores de la salud, desde que comenzó la pandemia, y los vacunadores particularmente desde el mes de diciembre, han trabajado sin parar para ser parte de la solución a la pandemia y no merecen este maltrato”, agregó el ministro, quien dio cuenta de lo sucedido al Ministerio de Seguridad para que intervenga.