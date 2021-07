Terrible: mataron a puñaladas a una anciana y sospechan del marido

Una anciana de 85 años fue asesinada a puñaladas y tapada con sábanas y frazadas en la habitación matrimonial de su vivienda, en la localidad bonaerense de Moreno.

El hecho fue descubierto hoy en una casa ubicada en la calle Marqués Alejandro María de Aguado al 2300, en dicha localidad de la zona oeste del Gran Buenos Aires.

Según informaron fuentes policiales a Télam, cuando llegaron al lugar se encontraron con el hijo de la víctima, quien se había apersonado al lugar. Según su versión, el padre, y presunto femicida de su madre, le dijo que habían sido atacados por delincuentes.

En tanto, los peritos que trabajaron en la vivienda no observaron a simple vista el faltante de elementos de valor ni desorden en la finca, al tiempo que se incautaron de una cuchilla que se encontraba en la mesa de luz de la habitación matrimonial.

También secuestraron el pantalón y las zapatillas que llevaba puesto el esposo de la víctima, ya que estaban manchados con sangre, añadieron las fuentes consultadas.



De esta manera, con las pruebas recolectadas y dado a que el anciano no presentaba golpes, el fiscal Federico Soñora, a cargo de la UFI 4 de Moreno-General Rodríguez, dispuso la aprehensión de Acevedo, al que le imputó el delito de “homicidio agravado por el vínculo”.



El acusado quedó alojado en una comisaría y esta tarde un médico lo examinó y sugirió que sea sometido a una evaluación psiquiátrica, por lo que no podrá ser indagado hasta tanto ese informe indique si está en condiciones o no de hacerlo.