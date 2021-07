Buscan a un violador que abusó de una niña de 11 años en Mendoza

Una niña de 11 años fue violada en Guaymallén por un hombre cuyas iniciales, según la denuncia, son O.C, alias "el colombiano". El sujeto, que tendría más de 50 años, se encuentra prófugo desde el viernes pasado, cuando cerca de las 22 llevó a la nena a una pieza donde se produjo el abuso, en las inmediaciones de la feria del usado de Guaymallén. La familia exige que se haga justicia y pide ayuda a la población para dar con el acusado.

La denuncia ya está hecha pero el hombre escapó. Según contó a este diario Lorena Centorbi, la tía de la pequeña, "el colombiano" reside en la zona y ha trabajado como sereno y guardia del predio donde se hace la feria. La mamá de la víctima también alquila un departamento por ahí: en su declaración, indicó que la estrategia del hombre fue ganarse la confianza del entorno hasta encontrar la oportunidad para su crimen.

"No le cuentes esto a nadie, yo te prometo que voy a cambiarte la vida", dice el acusado en uno de los audios que envió posteriormente.

Un ejemplo de lo que hacía: a veces, a la gente que vive en las inmediaciones del predio se le corta el agua. Y ahí aparecía este sujeto ofreciéndose a ayudar y encender la bomba para que la familia de la chiquita pudiera tener ese servicio básico.

"Empezó a hablar con la mamá de la niñita. Nunca le dijo nada salido de tono a ella, que tiene 36, ni a su otra hija, que tiene 17. Pero el viernes vio pasar a mi sobrina de 11 y le pidió que le fuera a comprar algo al quiosco, aclarando que necesitaba darle la plata", sigue contando Lorena. Con esa excusa, el delincuente condujo a la nena a su guarida.

La denuncia que hizo la familia.

Prófugo

Mientras los afectados ponían la denuncia en la fiscalía 19, el "colombiano" se escabulló, pero le enviaba audios a la madre de la nena donde prometía "salvar el honor" de las mujeres y "cambiarles la vida".

"O si no, me voy a matar. Pero por favor no le cuentes lo que pasó a nadie", rogaba el sujeto.

Lorena, la tía, dice que están pidiendo ayuda a la población para dar con el sospechoso, que es de nacionalidad boliviana y cuyo alias viene de su extraño afán por mentir sobre su origen y decir que proviene de Colombia. "Necesitamos su ayuda para difundir y que la Policía lo pueda encontrar...no sabemos todavía si puede volver y hacer un daño mas grande aún a la familia y a la niña".

Las denunciantes sospechan que alguien sabe donde está "el colombiano" y que lo está ayudando a sobrevivir escondido.