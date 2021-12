Las dudas por el crimen de Nancy y el testimonio clave de la causa

El cuerpo de Nancy Videla (31) fue encontrado en una casa de Ingeniero Budge, en Lomas de Zamora. Estaba envuelta en una bolsa y enterrada bajo un contrapiso. Los investigadores no descartan que el femicidio haya ocurrido en medio de un ataque sexual. Aún persisten algunas dudas en la causa, mientras el defensor del único detenido prepara una estrategia.

Damián Lezcano Mendoza (70) es el albañil dueño de la propiedad donde encontraron a la mujer. El hombre es el único detenido por el hecho y este viernes se negó a declarar. Solo se limitó a decir: "No entiendo lo que dicen". Mientras tanto, su abogado defensor solicitó la excarcelación hasta que no se pruebe algo de lo acusado y, según trascendió, prepara un recurso para que se lo declare inimputable.

El acusado se negó a declarar

En cuanto al hecho, la duda de los investigadores es si Lezcano actuó solo o contó con ayuda para poder esconder el cuerpo. Quien está en la mira de los pesquisas es una mujer que en las últimas horas intentó viajar a Entre Ríos. La sospechosa vivía en una de las habitaciones que alquilaba el albañil, pero por el momento se desconoce si hay pruebas que la involucren en el caso.

La causa cuenta con una declaración clave que es de otra de las inquilinas de Lezcano. La mujer confirma que el hombre conocía a Nancy y le había hablado de ella en varias ocasiones. En las charlas que mantuvo con el ahora acusado, le habría dicho que Nancy solía frecuentar la vivienda por las tardes, donde tomaba mates con Lezcano.

También remarcó que vio a Lezcano cuando hacía un pozo en uno de los departamentos y que en ese momento le dijo que lo hacía para arreglar una cañería. Cuando la imagen de Nancy comenzaba a viralizarse, Lezcano le pidió a la inquilina que "si te preguntan algo sobre Nancy no digas nada, porque la gente es muy chismosa. Cualquier cosita que te pregunten vos no viste nada, no sabes nada y no la conoces”.

Si bien el cuerpo fue encontrado en avanzado estado de putrefacción y los peritos no lograron determinar si existió un ataque sexual, los investigadores no descartan que el femicidio haya ocurrido en ese marco.