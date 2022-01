Un periodista se enteró en vivo de que le estaban desvalijando la casa

Un gran susto se llevó un periodista que se enteró en medio de un móvil que estaba realizando de que delincuentes habían ingresado a robar a su casa. El joven debió abandonar su trabajo y acudir corriendo a su vivienda. Una hora más tarde logró contar lo que había sufrido.

Alejandro Pueblas es el periodista del canal Crónica que estaba realizando un móvil en el que cubría la búsqueda de un perro que se perdió el 24 de agosto. En medio de la recorrida sonó su celular. Una persona lo alertaba de que desconocidos habían ingresado a su casa y la estaban desvalijando.

“Acaban de entrar a robar mi casa, me avisan que me rompieron la ventana. Me tengo que ir del móvil, perdonen. Tengo gente adentro de mi casa, me la están desmantelando”, dijo el joven movilero, quien segundos después salió corriendo.

Una hora más tarde nuevamente en contacto con el canal logró contar lo que había padecido.

“Toda la casa revuelta, como en cualquier robo cuando a uno le roban un montón de cosas que cuestan”, sostuvo.

Además de electrodomésticos, al periodista le robaron los ahorros de toda su vida.