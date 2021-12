Crimen de Lucas González: el audio que complica a los comisarios

Los efectivos policiales están cada día más complicados por el caso del asesinato de Lucas González. En concreto, luego del audio que se conoció durante las últimas horas, el juez a cargo de la causa rechazó el pedido de excarcelación de uno de los comisarios implicados. Además, uno de ellos declaró, se desligó de la situación y afirmó que su función fue "administrativa".

El comisario de mayor jerarquía de la Policía de la Ciudad detenido en el marco de la causa por el homicidio de Lucas González y el ataque a sus tres amigos en el barrio porteño de Barracas en noviembre pasado, aseguró que su función en la escena del hecho fue "meramente administrativa", al tiempo que se declaró "inocente" y dijo que no arriesgaría su trabajo por un hecho de esas características.

Se trata del comisario inspector Daniel Santana (52), quien tiene a su cargo las cuatro comisarías de la comuna 4 -las 4A, 4B, 4C Y 4D- y la Brigada de Investigaciones a la que pertenecían los tres policías detenidos por el homicidio agravado de Lucas.

"Niego el hecho que se me imputa, soy inocente de todos los cargos", dijo el jefe policial al comenzar su indagatoria de ayer, en la que recordó que el 17 de noviembre último, cuando ocurrió todo, estaba en una celebración por el Día de la Policía de la Ciudad y a pedido de sus superiores fue al lugar en función "meramente administrativa".

Tras describir el escenario con el que se encontró y asegurar que no vio nada irregular en el tiempo en que permaneció allí, Santana agregó: "Si hubiera observado una situación de anormalidad en el lugar (...) si yo hubiese visto algo, lo hubiese denunciado. El lugar estaba a resguardo y perimetrado, ambos lugares. Además estaba custodiado por personal policial".

"Yo no voy a arriesgar tantos años de trabajo, mi familia y cuestiones particulares por una cuestión como esta. Mi legajo es intachable", agregó, tras lo cual dijo: "No comprendo esta situación, yo he ido a un lugar por una función administrativa en donde desde que llegué hasta que me fui no observé nada que llamara mi atención. De la misma forma que las cosas estaban cuando llegué, de la misma forma quedaron cuando me fui".

Santana se desligó así de la adulteración de la escena del ataque llevada adelante con intenciones de aparentar un enfrentamiento y del hallazgo de un arma de cotillón "plantada" en el auto de las víctimas. Además, comentó que antes de este hecho se estaba postulando para un ascenso a comisario mayor y se lamentó porque ahora probablemente sea pasado a disponibilidad.

El audio que endurece la situación

El juez a cargo de la causa por el crimen de Lucas González y el ataque a sus tres amigos, rechazó este miércoles un pedido de excarcelación realizado por el comisario Rodolfo Ozán, detenido y acusado del encubrimiento del hecho.

La defensa de Ozán fundamentó el pedido en que el imputado cuenta con arraigo, un empleo conocido y una familia a su cargo, al tiempo que destacó que estuvo a derecho desde el inicio, por lo que no existe riesgo de fuga. Además, apeló a la existencia de medios tecnológicos, como las tobilleras, con las que el comisario podría estar bajo control en forma domiciliaria.

Por su parte, en su dictamen, el fiscal se opuso al pedido al sostener que la escala penal prevista para el conjunto de los delitos que se le atribuyen impediría que pueda acceder a la libertad anticipada, lo que puede conllevar un riesgo de fuga, al tiempo que dijo que resta producir material probatorio y anexar el resultado de varias diligencias. Finalmente, menciono el peligro de intimidación a los testigos debido al poder de mando de Ozán.

Ozan es el comisario que bajo el nombre de "Rodo" protagoniza con el comisario Fabián Du Santos la escucha que la Justicia consideró determinante para disponer su arresto y el de su superior, el comisario inspector Daniel Santana. En ella se lo oye decir que la policía se había mandado un "mocazo", que "vaya y busquen lo tenga que buscar para justificar esto…" y que el tiro que recibió Lucas "le voló el frasco…". También se lo escucha decir a su compañero que llamara a otro comisario para "emprolijar esta cagada".