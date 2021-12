Terrible: encontraron a un hombre muerto en el interior de un zanjón

Un terrible hallazgo ocurrió en la mañana de este domingo en Mendoza. Un hombre fue encontrado muerto en el interior de un zajón ubicado en el límite entre Capital y Godoy Cruz. Por el momento no fueron establecidas las causas del deceso, aunque no descartan que haya sido por cuestiones naturales.

Un llamado al 911 alertó a lo policías sobre la presencia de un cuerpo desvanecido en el interior del zanjón Frías, ubicado en las inmediaciones de la calle Santiago del Estero y México. Al lugar arribaron personal de bomberos del Cuartel Central y de Godoy Cruz y personal policial.

Los efectivos constataron que el hombre estaba sin vida y en el lugar trabaja Científica que realiza las pericias correspondientes. A primera vista, no encontraron signos de violencia en el cuerpo, pero no hay hipótesis descartadas. La víctima, por el momento, no ha sido identificada.