A 25 años del misterioso crimen de la "niña perfecta"

JonBenét Ramsey era conocida por su abultada cabellera rubia, su rostro con intenso maquillaje y su aspecto sexualizado. Tenía apenas 6 años y ya había ganado una decena de concursos de belleza. Pero su popularidad en ascenso quedó trunca en la Navidad de 1996 cuando fue encontrada asesinada en el sótano de su casa. El hecho generó conmoción en el país del norte y si bien se manejaron varias hipótesis de lo que sucedió, el caso sigue envuelto en el misterio.

JonBenét era hija del presidente de una compañía de informática, John y de una reina de belleza, Patricia. La madre era la gran impulsora de que la pequeña se presentara en cuanto concurso existía. La familia, además, estaba compuesta por un hermano 3 años mayor que la niña.

La mañana del 26 de diciembre la pareja afirmó que se despertaron sin encontrar a la niña en su cama. En la escalera hallaron una carta en la que decía que la habían secuestrado y que para volver a verla debían pagar 118 mil dólares. Si bien los supuestos secuestradores advertían que la Policía no debía inmiscuirse, los padres hicieron la denuncia.

La "niña perfecta" ganó varios concursos de belleza

Lo que llamó la atención es que la cifra pedida coincidía con el bono que había recibido el padre de la niña, lo que no quedaban dudas que quien escribió la nota sabía los movimientos del hombre.

Ocho horas después el cuerpo de la pequeña reina de belleza fue encontrado en el sótano de su casa. Las pericias confirmaron que fue abusada sexualmente, golpeada y estrangulada.

El caso generó gran estupor en Estados Unidos. Los diarios se llenaron de fotos de la mini diva de ojos celestes y con apariencia de adulta a la que muchos apodaban la "niña perfecta". Los sospechosos no tardaron en aparecer.

La familia fue la primera en quedar en el centro de los rumores. Debido a que se negaron a colaborar con la Policía, los medios no tardaron en elaborar hipótesis que los colocaban como los principales sospechosos.

Desde su madre cansada de las rebeldías de la niña, un hermano celoso y hasta un padre abusador fueron algunas de las teorías, sin demasiadas evidencias, que comenzaron a surgir. La familia de la niña

Los meses pasaron y las pruebas contundentes no aparecían. El ADN encontrado en las prendas íntimas de la niña no coincidían con el alguno de los miembros de la familia y hasta el momento no ha sido identificado. Si bien los Ramsey hicieron una investigación privada, nada los llevó a un sospechoso claro.

Las únicas pruebas de los investigadores era que la nota fue escrita con una lapicera de la familia, pero los peritos descartaron que la letra fuera de alguno de ellos. En las inmediaciones de la vivienda no había huellas en la nieve, por lo que creen que habría sido asesinada en la casa. Una pequeña ventana estaba abierta, lo que indicaría que por ese lugar habría ingresado el posible asesino. El padre, además, apenas encontró el cuerpo de la niña lo levantó y lo llevó al living, lo que para muchos fue un acto para entorpecer la escena del crimen.

Los nombres de los posibles asesinos no dejaban de aparecer. Un profesor de la primaria, un vecino pedófilo y hasta un amigo de la familia fueron investigados por la Policía. Pero todos quedaron descartados ya que ninguna prueba los involucraba en el hecho.

A 25 años del crimen, lo que realmente ocurrió con la pequeña de seis años sigue siendo un misterio.