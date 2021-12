El argumento de una jueza para que los culpables de la muerte de un bebé queden libres

Una madre y su novio están acusados de matar al pequeño Liam de un año y siete meses en el departamento mendocino de Las Heras. A casi dos meses de la detención de la pareja, la Justicia les otorgó la libertad bajo fianza, aunque no hubo cambio sobre la fuerte imputación que cae sobre ellos.

Liam Pereyra murió el 3 de noviembre en el hospital de niños Humberto Notti. El pequeño había ingresado con convulsiones y le diagnosticaron hemorragia subaracnoidea y subdural retiniana bilateral, cuyo diagnóstico puede coincidir con el "síndrome de bebé sacudido". El pequeño quedó internado en terapia intensiva y esa noche murió.

La fiscal de Homicidios, Andrea Lazo ordenó la detención de la madre del niño, Natasha Delgado y de su pareja, Mauro Pallero. Ambos fueron imputados por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y la alevosía en concurso real con lesiones dolosas lesiones dolosas doblemente agravadas por el vínculo y alevosía en calidad de coautores.

El pequeño Liam de un año y siete meses

Este jueves se realizó una audiencia en la cual la defensa, en manos de Ximena Morales y Rubén Castro, solicitaron que los acusados sean imputados por homicidio culposo, esto porque consideran que no se trató de una muerte intencional. De acuerdo a los argumentos de los letrados, y tal como reconoció la misma Delgado, el día de la muerte de Liam, el pequeño presentó convulsiones, por lo que su madre lo sacudió de manera indebida.

Asimismo, las pericias confirmaron que el cuerpo no presentaba lesiones de vieja data. En cuanto a su hermano de 6 años, tenía dos lesiones, una en su pierna y otra en el antebrazo, las cuales tampoco lograron determinarse que sean a causa de maltrato.

Con estos elementos, la jueza Eleonora Arenas les otorgó a la pareja la libertad bajo fianza. Es decir, si logran reunir 100 mil pesos podrán dejar la cárcel.

Arenas consideró que la fiscal no fundamentó debidamente las razones por las cuáles la pareja quedó detenida y si bien no cambió la calificación -debería hacerlo Lazo- considera que hay elementos para que la causa sea calificada como muerte por negligencia, es decir, no hubo intención de su muerte. Debido a esto, el otorgamiento de la libertad bajo fianza se debió a que considera que no existe riesgo procesal, y que la libertad de la pareja no pone en peligro la investigación.

El posible escenario

Por el momento, Delgado ni Pallero han presentado a la Justicia el dinero o los bines que les permita obtener la libertad. En caso de que no puedan reunirlo, seguirán tras las rejas.

En tanto, el mejor escenario para ambos es que la fiscal cambie la calificación a la de homicidio culposo, es decir, que la muerte se debió por negligencia y no con intención de matar. Esta imputación contempla penas de hasta 5 años, por lo que podrían quedar en libertad.