Violó a una paciente en su consultorio, intentó huir de la ciudad y ahora irá preso

Un odontólogo de la ciudad rionegrina de Cipolletti fue imputado por abuso sexual agravado contra una paciente, ocurrido en noviembre del año pasado en el interior de su consultorio, y además sumó otras dos denuncias por abuso simple, informaron hoy fuentes judiciales.



Esta tarde se expusieron los alegatos de clausura en el juicio y tanto la fiscalía como la querella solicitaron que sea declarado culpable mientras que la defensa solicitó la absolución. Se trata de Mariano Marques, quien el 18 de noviembre del 2020 en su consultorio, ubicado en el sexto piso del edificio de Avenida Mengelle 59 de Cipolletti, abusó con acceso carnal a una paciente de 35 años.



Luego intentó manipular a la víctima para que no denunciara y como no lo consiguió intentó fugarse en su camioneta Hilux, aunque finalmente la policía lo detuvo en uno de los accesos a la ciudad. Tras esta denuncia otras dos mujeres acudieron a la justicia y relataron situaciones de abuso similares por parte del profesional.



El fiscal jefe a cargo de la acusación, Santiago Márquez Gauna, sostuvo que la víctima "brindó un relato creíble y veraz" que fue confirmado por indicios y declaraciones de testigos objetivos. "No hay una sola prueba que pueda destruir la credibilidad de la víctima. Su relato fue confirmado por testigos objetivos y no por amigos como sucede con la versión del imputado", expresó. Agregó que "las pericias propuestas por la defensa carecían de validez científica".





El Fiscal explicó que la propia defensa "había descartado que existiera una motivación en la víctima en perjudicar al imputado" y que procuraron indicar que tenía problemas psicológicos sin evidencias pertinentes que lo probaran.



La querella consideró que durante el debate, "la defensa se había centrado únicamente en atacar a la víctima y a su credibilidad, revictimizándola". En consecuencia, la fiscalía y el representante legal de la víctima solicitaron que el acusado sea declarado "culpable del delito de abuso sexual con acceso carnal".



El Tribunal Colegiado, integrado por tres jueces profesionales, adelantó que el veredicto se conocerá el próximo viernes 30 de este mes en horario a designar.