Otro pedido de detención para Gianola: él insiste en su inocencia

La abogada de una de las víctimas del presunto abuso sexual cometido por el actor Fabián Gianola pidió hoy la detención del actor al juzgado que lleva la investigación, ante la sospecha de una posible fuga.



María Laura Berodia, representante legal de una de las presuntas víctimas que solicitó no ser mencionada, presentó esta mañana en el juzgado Criminal y Correccional 49, a cargo de la jueza Ángeles Maiorano, el pedido de detención del actor ante la sospecha que pueda darse a la fuga por la expectativa de pena que prevé el delito de abuso sexual de seis años como mínimo según la escala penal.



El pedido fue apoyado por el abogado de la otra querella del expediente, Gustavo D’Elía, que en declaraciones a un canal de noticias recordó el antecedente del actor Juan Darthés, acusado de abuso por la actriz Thelma Fardin, que se fue a Brasil apenas se conoció la imputación.



"Teniendo siete imputaciones, el riesgo procesal es alto y tenemos la probabilidad de un intento de fuga y ya tenemos el antecedente de conocidos artistas que se han fugado", razonó el abogado que representa a la locutora Marcela Aguirre.



La jueza deberá decidir entonces sobre el pedido y probablemente lo haga definiendo la situación penal del cómico, mañana luego de que se concrete la indagatoria programada para las 10. No obstante la decisión de la jueza de llamarlo a declarar, Gianola adelantó en un video que grabó a modo de descargo, que no concurrirá a la indagatoria por recomendación de sus abogados.



En el mismo video, el actor desacreditó las denuncias diciendo que una de ellas era un intento de "extorsión" y que todos los testigos convocados "declararon a mi favor".

Fabiola lo acusó

En tanto, se conocieron declaraciones de Fabiola Yañez, la primera dama, quien afirmó que muchas veces se sintió incómoda trabajando con Gianola en el teatro. "Se tomaba confianzas que yo no le di", contó. Mirá:

Por otro lado, el propio artista difundió su opinión sobre las acusaciones de los últimos días. Agradeció "los apoyos recibidos" y recalcó que está "tranquilo" ante lo que pueda venir. Sus declaraciones pueden verse en el siguiente video: